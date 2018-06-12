12 Haziran 2018 Salı28 Ramazan 1439
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Trump tehdit etti! Hesabını ödeteceğim

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Kendine has çıkışlarıyla G7 Zirvesi’nin kimyasını değiştiren ABD Başkanı Donald Trump Batılı ortaklarını Twitter üzerinden bombardımana tuttu. Trump ülkesini hem NATO hem de ekonomik alanda kazıklayan dostlarına hesap ödeteceğini söyledi.
Trump tehdit etti! Hesabını ödeteceğim
Trump tehdit etti! Hesabını ödeteceğim Trump tehdit etti! Hesabını ödeteceğim Trump tehdit etti! Hesabını ödeteceğim

Dünyanın en büyük yedi sanayi ülkesini bir araya getiren G7 Zirvesi’nin hayal kırıklığıyla sonuçlanmasının üzerinden iki gün geçmesine rağmen zirvenin yarattığı yankılar dünya basınında yer almaya devam ediyor.

ABD Başkanı Trump G7 ülkelerine yönelik Twitter bombardımanına dün de devam etti. Mesajlarında ABD’nin başta G7 ülkeleri olmak üzere pek çok siyasi ortağına karşı ticaret açığı verdiğine işaret eden Trump, “Eğer karşılıklı olmayacaksa, adil ticarete bundan sonra aptal ticaret demek gerekecek” dedi. Amerika’ya özellikle dostları tarafından büyük haksızlık yapıldığını söyleyen Trump, “800 milyar dolar ticaret açığımız var! Başkalarının haksız ticaret fazlaları elde etmesine neden izin vereyim? Kimse kusura bakmasın, dostlarımızın ve düşmanlarımızın ticarette bizden istifade etmelerine artık izin veremeyiz. Amerikan işçisi her şeyden önce gelmeli” dedi.

OTOMOTİV HEDEFTE

ABD 2017’de 359 milyar dolar değerinde otomobil ve yedek parça almasına rağmen yalnızca 158 milyar dolar değerinde araç ihracatı yapabildi. Trump’ın dış ticaret açığında en büyük kalemi oluşturan otomotiv konusuna Singapur Zirvesi’nin ardından eğileceği düşünülüyor. Bu alanda ABD’ye 20 milyar dolar değerinde otomobil satan Almanya’nın Trump’ın hedef alacağı ülkeler sıralamasında ilk sırada yer alması bekleniyor. Yüksek miktarda ticaret fazlası vermesine rağmen savunma giderlerini NATO’ya yüklemekle suçladığı Almanya’ya yönelik eleştirilerini sertleştiren Trump, “ABD, bizi ticarette kazıklayan pek çok ülkeyi savunmak için, NATO’nun giderlerinin tümüne yakınını karşılıyor. Onlar bunun çok küçük bölümünü ödüyorlar ve bizimle alay ediyorlar. Savunma için daha fazla ödeme yapmaları gerekir” dedi. Trump’ın gelecek haftalarda pek çok alanda hedef almaya hazırlandığı Almanya’da ise endişeli bir bekleyiş başladı.

ABD 2017’DE 566 MİLYAR DOLAR TİCARET AÇIĞI VERDİ

ABD 2017’de 359 milyar dolarlık otomobil ve yedek parça ithal etti.

Buna karşın 158 milyar dolarlık otomobil ve yedek parçası ihraç etti.

Açığın 201 milyar dolarlık bölümü bu sektörden geldi.

ALMANYA SARSILACAK

ABD’nin başta Almanya olmak üzere AB’li otomotiv üreticilerine gümrük vergisi oranını yüzde 2.5’ten yüzde 25’e çıkarma ihtimali Avrupa’da endişe yaratıyor. Özellikle Almanya’da işten çıkarmalara neden olacak bu adım Berlin’i korkutuyor.

MERKEL ÇOK UĞRAŞTI AMA…

Merkel, Kanada’da gerçekleşen G7 Zirvesi’nde Trump’la iletişim kurmaya çalıştı ama başarılı olamadı.

‘ALDATILMAYA İZİN VERMEYİZ’

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa’dan Amerika’ya yapılan ihracatla ABD Başkanı Donald Trump tarafından getirilen gümrük vergisi artışını eleştirdi ve buna karşı önlemler aldıklarını söyledi. Alman basınına açıklamalarda bulunan Merkel, Trump’ın tutumunu eleştirerek, “Aldatılmaya izin vermeyiz. Aksine böyle bir durumda harekete geçeriz” şeklinde konuştu.

‘ÇOK MORAL BOZUCU’

Merkel, ABD’nin, Avrupa ülkelerinden ithal ettiği çelik ve alüminyumun yanı sıra Alman otomobillerine de gümrük şartı koyması durumunda, bu ülkeye karşı geniş çaplı önlemler alacaklarını ve diğer Avrupa ülkelerini de yanlarına çekmeye çalışacaklarını söyledi. Trump’ın G7 Zirvesi sonunda yayınlanan ortak bildirgeden çekileceğini bildirmesini de eleştiren Merkel, “Tweet ile bildirilen iptal kararı elbette memnuniyet verici değil ve aynı zamanda bir parça da moral bozucu.” dedi. Merkel, ABD’ye karşı önlemlerin itinayla düşünüldüğünü ve abartılı olmayacağını kaydetti.

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