Merkel Avrupa'yı uyardı

Başbakan Merkel, ARD televizyonunda yaptığı konuşmada her ülkenin kendi başına hareket ederek ABD, Çin Halk Cumhuriyeti ya da diğer bir ülkeyle anlaşmaya çalışması durumunda Avrupa’nın dağılacağı uyarısında bulundu.

GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Almanya Başbakanı, ABD’nin, Avrupa ülkelerinden ithal ettiği çelik ve alüminyumun yanı sıra Alman otomobillerine de gümrük şartı koyması durumunda, bu ülkeye karşı geniş çaplı önlemler alacaklarını ve diğer Avrupa ülkelerini de yanlarına çekmeye çalışacaklarını söyledi. Trump’a karşı şimdiden önlemler aldıklarını ve bunları 1 Temmuz’da Dünya Ticaret Örgütü’ne ileteceklerini belirten Merkel, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun da ABD’ye karşı alacağı önlemlerden vazgeçmediğini söyledi. Merkel, Trump ile görüşmeleri sürdüreceğini de kaydetti.