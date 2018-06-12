Kıbrıs'ta İsrail ile gizli görüşme! İfşa edildi

Amerika merkezli New Yorker Dergisi, Kıbrıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrailli yetkililerin arasında İran'ın bölgedeki etkinliği ile mücadele etmek amacıyla gizli bir görüşme yapıldığını öne sürdü.

New Yorker Dergisi, 2016 yılında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton dahi BAE ve İsrail'in gizlice, İran'ın etkinliğiyle mücadele amacıyla İsrail'in istihbarat servisi MOSSAD ile çalışma yaptıklarını yazdı.

Habere göre; Amerikan istihbarat servisleri, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail yetkilileri arasında telefon görüşmesi yapıldığını tespit ettiler. Bu görüşmelerden biri BAE üst düzey yetkililerinden biri ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gerçekleşti.

KIBRIS'TA YAPILAN GÖRÜŞME OBAMA'DAN GİZLİ YAPILDI

New Yorker'da yer alan habere göre; Amerikan istihbarat servisleri, BAE ve İsrail üst düzey yetkilileri arasında Kıbrıs'ta gizli bir görüşme yapıldığı bilgisine ulaştı. Bununla birlikte, anlaşılan o ki, ABD eski Başbakanı Barack Obama'ya hiçbir zaman İran ile mücadele amacıyla yapılan bu gizli görüşmeler hakkında bilgi verilmedi.

Geçtiğimiz Mayıs ayının başlarında İsrail Başbakanı Netanyahu ile Birleşik Arap Emirlikleri üst düzey diplomatlarından biri arasında 2018 Mart ayında yapılan bir görüşme yapıldığına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Associated Press tarafından konuyla ilgili verilen bir habere göre; Netanyahu 2 ay önce Amerika’nın başkentinde, BAE büyükelçisi Yusuf el-Atibe ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İsrail ile BAE arasında resmi bir diplomatik ilişki bulunmamasına karşın her iki ülke de İran'a karşı aynı tutuma sahiptir ve her iki ülke de nükleer anlaşmanın katı karşıtları olarak görülmektedirler.