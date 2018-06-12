Fenerbahçe'de Salih Uçan'ın yeni sezonda takımda olup, olmayacağı merak ediliyor. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride kalan sezonu İsviçre'nin Sion'da kiralık olarak geçirdi.
Salih, 20 resmi maçta 2 gol atıp 4 asist yaptı. Başarılı futbolcu, Sion'un bonservisini almaması üzerine Fenerbahçe'ye döndü.
Salih Uçan'ın, Topuk Tesisleri'ndeki ilk kamp etabına götürülerek burada deneneceği öğrenildi. Sarı-lacivertli takımda Salih Uçan konusunda karar, kampta verilecek.
12 Haziran 2018 Salı28 Ramazan 1439
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Salih Uçan'ın kaderi belli oluyor
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