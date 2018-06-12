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Fenerbahçe'nin Josef de Souza kararı!

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Fenerbahçe'nin Josef de Souza kararı!
Fenerbahçe yönetimi, West Bromwich'in ilgilendiği Josef de Souza için kararını verdi.
Fenerbahçe'nin Josef de Souza kararı! Fenerbahçe'nin Josef de Souza kararı! Fenerbahçe'nin Josef de Souza kararı!

 

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından birisi olan ve istikrarıyla göz dolduran Josef de Souza için Fenerbahçe yönetimi yol planı hazırladı. 

Buna göre Josef için istenilen rakama ulaşılırsa Brezilyalı futbolcunun İngiltere'ye transferine izin verilecek.

YENİ SÖZLEŞMESİ HAZIR

Josef de Souza eğer gelecek sezonu da Fenerbahçe'de geçirecekse yönetim Brezilyalı oyuncuya yeni sözleşme imzalatacak. 

Bu şekilde Josef'ten bu sezon olmasa bile önümüzdeki yıllarda da kar edebilme şansı kaybedilmemiş olacak.

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