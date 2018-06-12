'Sabredin! Trump geçici"

rennan, Donald Trump'ın hafta sonunda biten G7 zirvesinin ardından NATO müttefikleri, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya yönelik öfkeli mesajlar atmasına tepki gösterdi.
"DÜNYA GÖRÜŞÜNÜZ, ABD İDEALLERİ DEĞİL"
Twitter hesabından açıklama yapan Brennan, "Yanlış düşünülmüş korumacı politikalarınız ve tuhaf davranışlarınız, küresel duruşumuzun yanı sıra ulusal çıkarlarımıza da zarar veriyor. Dünya görüşünüz, ABD ideallerini temsil etmiyor" ifadelerini kullandı.
"BAY TRUMP GEÇİCİ BİR DALALET"
Brennan, mesajına şöyle devam etti:
"Müttefiklere ve dostlara: Sabırlı olun, Bay Trump bir geçici dalâlet. Bir zamanlar bildiğiniz ABD geri dönecek."