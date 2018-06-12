Fenerbahçe, Almanya ekibi ile masada!

Alman ekibi Wolfsburg'un Giuliano için teklifinin 10 milyon Euro civarında olduğu, Fenerbahçe'nin istediği rakamın ise 12 milyon euro olduğu belirtildi.



Fenerbahçe yönetimi güçlü bir takım oluşturmak için yoğun bir çaba sarfederken, diğer taraftan da Sarı-Lacivertli ekibin yıldızlarına da talipler var.



Geçen sezon Play-out maçlarıyla Bundesliga'da küme düşmekten kurtulan Wolfsburg, yeni dönemde korkulu rüya görmemek için şimdiden transfer hamlelerine başladı.



ALMANYA'YI İSTİYOR



F.Bahçe'ye Zenit'ten transfer olmasına rağmen kariyerini Almanya'da sürdürmek istediğini belirten Giuliano için Almanlar tekrar harekete geçti.



Alman ekibi Wolfsburg'un Giuliano için teklifinin 10 milyon Euro civarında olduğu, Fenerbahçe'nin istediği rakamın ise 12 milyon euro olduğu belirtiliyor. Giuliano'dan gelecek para yine transferde kullanılacak.

