Hatay’da özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşları korumak ve terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatının selameti açısından bazı yerlerin özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Buna göre, Hatay ili mülki hudutları içerisinde bulunan Oğulpınar Üs Bölgesi Çevresi, Hac Konaklama Üs Bölgesi, Aktepe Gediği köyü bölgesi ve Hatay- Kilis karayolundan Höyük Krk. Bağlantı yolu, Sakız (Koruhöyük çıkışı), Akbaba (Sugediği köyü bölgesi arazi ve yolları), Zafer Toka (Kaletepe köyü arazi ve yolu), Bayraktar (İncirli köyü arazi ve yolu), Halepli (Perişan köyü bölgeleri arazi ve yolları), Sucu (Sucu köyü bölgeleri arazi ve yolları), Güntepe (Şarkhamamı köyü bölgesi arazi ve yolları ve Karakol geri hattı arazisi), Davutpaşa ve Bükülmez (Köyü arazi ve yolları) bölgelerinin, 13 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 08.00'den başlayıp 27 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 08.00'de bitecek şekilde 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verildi.

Valilik, 13-27 Haziran 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde yerleşik olan vatandaşlar haricinde basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayım yapmaları ile her türlü araç ve insan girişinin kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklandığını belirtti.