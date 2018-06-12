12 Haziran 2018 Salı28 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:25Güneş 05:24Öğle 13:10İkindi 17:09Akşam 20:43Yatsı 22:34
    • 31°C Adana
    • 32°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 21°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 30°C Balıkesir
  • BIST: 95.499 -1.20
  • Altın: 190,465 0.72
  • Dolar: 4,5657 1.15
  • Euro: 5,3770 1.05

FETÖ'nün yeni talimatı ortaya çıktı

»
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Yunanistan'a kaçan veya kaçmaya çalışan üyelerine mesajla "davranış talimatı" gönderdiği belirlendi.
FETÖ'nün yeni talimatı ortaya çıktı
FETÖ'nün yeni talimatı ortaya çıktı FETÖ'nün yeni talimatı ortaya çıktı FETÖ'nün yeni talimatı ortaya çıktı
 
Bir süre önce İpsala Sınır Kapısı'ndan yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sevim D. ve doktor eşi Erol D'nin cep telefonları incelemeye alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen şüphelilerin cep telefonlarındaki araştırma tamamlandı. Sevim D'nin telefonunda yapılan incelemede, FETÖ'nün Yunanistan'a kaçan veya kaçmaya çalışan üyelerine bazı talimatlar verdiği tespit edildi.  Bir yöneticiden gelen talimatta, Yunanistan'a kaçan terör örgütü üyelerinden çok dikkatli olmaları isteniyor.

Gönderilen mesajda "İyi giyinin, sakal tıraşı olun, mülteci görüntüsünden kaçının. Peruklu veya başı açık Yunanistan'da dolaşın ya da fazla dışarı çıkmayın. Mümkünse Atina'ya geçin. Selanik küçük bir havalimanı" talimatı yer aldı. Talimatı okuyan FETÖ üyelerinden mesajları silmeleri istendiği de belirlendi. 



SON 5 AYDA 150'YE YAKIN FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "hudut kartalları" olarak da anılan Hudut Birliği askerleri, jandarma ve polis ekipleri tarafından düzensiz göç ve terör örgütü bağlantılı kişilerin geçişlerine karşı 24 saat mücadele veriyor.

Ekipler son 5 ayda Yunanistan ve Bulgaristan'a kaçma girişimindeki 150'ye yakın FETÖ şüphelisi, 17 PKK, 2 DEAŞ ve 2 MLKP terör örgütü üyesi zanlıyı yakaladı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalananlar arasında İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen hakimi İsmail Kurt, savcısı Zafer Kılınç, futbolda "şike davası"na bakan hakim Bülent Kınay ile "Ergenekon" davası hakimlerinden Fatih Mehmet Uslu gibi isimler de bulunuyor.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Direndi, işe yaramayınca aracın altına girdi!Direndi, işe yaramayınca aracın altına girdi!Sivas'ta açık alanda döner satan bir seyyar satıcı, tezgahını almak isteyen zabıta ekiplerine direnip zabıta minibüsünün altına girdi.
FETÖ'nün yeni talimatı ortaya çıktıFETÖ'nün yeni talimatı ortaya çıktıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Yunanistan'a kaçan veya kaçmaya çalışan üyelerine mesajla "davranış talimatı" gönderdiği belirlendi.
Bayram öncesi uzun kuyruklar oluştuBayram öncesi uzun kuyruklar oluştuYaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla İstanbul'dan Ege ile Edremit Körfezi yönüne giden ve Bandırma Feribot İskelesi'ni kullanan tatilciler, ilçe merkezinde yoğunluğa yol açtı.
Kurtulmuş: Kandil'de de diz çöktüreceğiz!Kurtulmuş: Kandil'de de diz çöktüreceğiz!Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TSK'nın Kandil'e gerçekleştirdiği operasyona değinerek, “Milletten aldığımız kararlılığımızı sürdüreceğiz, Terör örgütlerinin tamamının Türkiye’ye zarar veremez hale getirilmesini sağlayacağız.” dedi.
AK Parti'den bedelli ile ilgili kritik açıklamaAK Parti'den bedelli ile ilgili kritik açıklamaAK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş binlerce insanın merakla beklediği bedelli askerlik ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bayramda hava nasıl olacak?Bayramda hava nasıl olacak?Ramazan Bayramı için hava durumu tahmini geldi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bayramın son günü İStanbul'da yağış beklendiğini söyledi.
  • Hükümetten son dakika Kandil açıklaması12 Haziran 2018 Salı 12:19
  • Mehmet Şevket Eygi yazı12 Haziran 2018 Salı 11:43
  • Bakan açıkladı: Bir ayda 500 kişi memuriyete döndü12 Haziran 2018 Salı 11:27
  • Akar resti çekti: Bundan dönüş yok!12 Haziran 2018 Salı 11:26
  • Hatay’da özel güvenlik bölgesi ilan edildi12 Haziran 2018 Salı 11:22
  • Sınır ötesi operasyon: 18 terörist öldürüldü12 Haziran 2018 Salı 11:00
  • Mehmet Şimşek'ten kritik dış borç açıklaması!12 Haziran 2018 Salı 10:45
  • Acil çıkış kapısı Türkiye12 Haziran 2018 Salı 10:07
  • Mahkûm Yakınlarından Alaattin Çakıcı'ya ziyaret12 Haziran 2018 Salı 09:57
  • Dikkat! Bakanlık harekete geçti... Bu ilaç ölüm saçıyor12 Haziran 2018 Salı 09:43
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri