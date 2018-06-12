Trump'tan kritik çıkış: Savaş yakında bitecek

ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gerçekleştirdiği tarihi zirve sonrası Singapur'daki Capella Oteli'nde basın toplantısı düzenledi.
ABD Başkanı, Kore savaşının yakında biteceğini söylerken, Kim Jong-un ile görüşmesinin gayet verimli geçtiğini belirtti.
Tarihi anlaşmanın maddeleri belli oldu!
Trump'ın basın toplantısından öne çıkanlar şöyle:
- Trump, konuşmasının başında Singapurlu yetkililere, Sinapur Başbakanı Lee'ye, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, "arkadaşım" dediği Japonya Başbakanı Şinzo Abe'ye ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e teşekkür etti.
- Kim ile görüşmemiz dürüst, doğrudan ve verimliydi.
- Kim Jong-un'un çoktan önemli bir füze tesisini yok etmeye başladığını söyleyen Trump bu ayrıntının iki liderin imzaladığı ortak deklarasyonda yer almadığını çünkü buna söz konusu belgenin oluşturulmasından sonra karar verdiklerini söyledi.
- Kore savaşı yakında bitecek.
- Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların şu anda kaldırılması söz konusu değil.
- Kore'nin nükleerden arındırılması uzun bir süreç. Bu konu uluslararası makamlarca doğrulanacak.
- Doğru zaman gelince ben Kuzey Kore'ye gideceğim, Kim de Beyaz Saray'a gelecek.