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Trump'tan kritik çıkış: Savaş yakında bitecek

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Trump'tan kritik çıkış: Savaş yakında bitecek
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Kore savaşının yakında biteceğini belirten ABD Başkanı, doğru zaman gelince Kuzey Kore'yi ziyaret edeceğini söyledi.
Trump'tan kritik çıkış: Savaş yakında bitecek Trump'tan kritik çıkış: Savaş yakında bitecek Trump'tan kritik çıkış: Savaş yakında bitecek

 

ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gerçekleştirdiği tarihi zirve sonrası Singapur'daki Capella Oteli'nde basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı, Kore savaşının yakında biteceğini söylerken, Kim Jong-un ile görüşmesinin gayet verimli geçtiğini belirtti.

Tarihi anlaşmanın maddeleri belli oldu!

 

Trump'ın basın toplantısından öne çıkanlar şöyle: 

- Trump, konuşmasının başında Singapurlu yetkililere, Sinapur Başbakanı Lee'ye, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, "arkadaşım" dediği Japonya Başbakanı Şinzo Abe'ye ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e teşekkür etti.

- Kim ile görüşmemiz dürüst, doğrudan ve verimliydi.

- Kim Jong-un'un çoktan önemli bir füze tesisini yok etmeye başladığını söyleyen Trump bu ayrıntının iki liderin imzaladığı ortak deklarasyonda yer almadığını çünkü buna söz konusu belgenin oluşturulmasından sonra karar verdiklerini söyledi.

- Kore savaşı yakında bitecek.

- Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların şu anda kaldırılması söz konusu değil.

- Kore'nin nükleerden arındırılması uzun bir süreç. Bu konu uluslararası makamlarca doğrulanacak.

- Doğru zaman gelince ben Kuzey Kore'ye gideceğim, Kim de Beyaz Saray'a gelecek.

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