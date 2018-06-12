Hükümetten son dakika Kandil açıklaması

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kandil operasyonuyla ilgili olarak, açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AA Editö Masasında soruları cevapladı

İşte Canikli'nin açıklamalarının satırbaşları:

- Şimdiki hedefimiz daha farklı, şimdi orada terörü tamamen ortadan kaldırana kadar kalıcı olacağız. Kuzey Irak'ta kalacağız.

- Teröristlerin olduğu yerlere doğru operasyon sürecek.

- (Irak'ın kuzeyinde) Üs bölgelerindeki tahkimatlar belli bir aşamaya geldi, şimdi bir sonraki sürece geçiyoruz.

- "(Kandil'e yönelik harekat) Cumhurbaşkanımızın talimatı ile orada terörü söküp atana kadar ve kalacak şekilde üs bölgeleri oluşturmak suretiyle bu operasyona başlamıştık. Neredeyse bir yıla yakın bir süre önce planlama aşamaları başlamıştı. Seçimle ilgisi yok.

İRAN'A KANDİL TEKLİFİ

-İran ile görüşmelerimiz devam ediyor. Operasyonu birlikte yapalım önerimiz oldu. Birlikte yapabilecek noktaya gelmedik ama İran'ın desteği söz konusu. Etrafımızdaki komşu ülkelerin İran dahil olmak üzere bu operasyonlara itirazları yok.

- Yılbaşından bugüne kadar 500'den fazla terörist Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirildi.

- (Kandil'e yönelik harekat) Hiçbir şekilde başka bir ülkenin toprak bütünlüğüne halel gelmeyecek şekilde ve geçici olarak, ama bu geçicilik bütün teröristler o bölgeden temizlenene ve o bölgeden bir tehdit olmaktan çıkana kadar devam edecek.

- Son operasyon diğerlerinden farklı. Bir defa oradan çok ciddi olarak ülkemize bir saldırı gerçekleştiriliyor. Çok ciddi sızmalar söz konusu. Son derece dağlık bir arazi. Terörün, teröristlerin de kolayca hareket etmelerine imkan sağlayan bir yol, arazi şartları söz konusu.

- Görev tamamlanana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri bütün hatlarıyla orada olmaya, kalmaya devam edecek.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

- Ne zaman teröristlere karşı güçlü bir mücadele başlatsak Kılıçdaroğlu'nun sancıları başlıyor. Teröristleri korumaya geçiyor. Ana muhalefetin böyle bir yaklaşım içerisinde olması üzüntü verici. CHP'nin adayı da aynı tutum içerisinde.