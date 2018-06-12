PKK eridikçe İngilizler çıldırdı! 'Türkiye...'

Financial Times, Türkiye'nin Kandil'deki PKK'lı teröristlere yönelik operasyonunu hazmedemediklerini apaçık ortaya koyan bir değerlendirme yaptı.

Türkiye, hem Suriye'de hem de Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlara devam ediyor. Sınırdaki tüm PKK inlerini yerle bir eden TSK, kara ve hava birlikleriyle sahada etkinliğini sürdürüyor.

PKK'lı teröristler İHA'larla görüntüleniyor ve havadan ve karadan tek tek etkisiz hale getiriliyor. Kurulan 11 askeri üs ile teröristlerden temizlenen bölgeler güvenlik altına alınıyor.

TANKLAR KONUŞLANDI

TSK'nın ağırlıklı olarak Kandil'e inen Hakurk bölgesinde yoğunlaştırdığı operasyon kapsamında içeriye tanklar sokularak daha önceden kurulmuş 11 ayrı üs bölgesine konuşlandı. Tanklar, 'şu an için' bir kara harekâtı değil, teröristlerin geçişlerinin tam kontrol altında tutulması için üzerlerindeki termal kameralarından yararlanılmak amacıyla bölgede.