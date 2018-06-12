12 Haziran 2018 Salı28 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:25Güneş 05:24Öğle 13:10İkindi 17:09Akşam 20:43Yatsı 22:34
    • 29°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 28°C Balıkesir
  • BIST: 95.993 -0.69
  • Altın: 189,804 0.37
  • Dolar: 4,5473 0.74
  • Euro: 5,3620 0.77

AK Parti'den bedelli ile ilgili kritik açıklama

»
AK Parti'den bedelli ile ilgili kritik açıklama
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş binlerce insanın merakla beklediği bedelli askerlik ile ilgili açıklamalarda bulundu.
AK Parti'den bedelli ile ilgili kritik açıklama AK Parti'den bedelli ile ilgili kritik açıklama AK Parti'den bedelli ile ilgili kritik açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Habertürk TV'nin konuğu oldu. Soruları yanıtlayan Elitaş, bedelli askerlikle ilgili soruya da yanıt verdi.

Elitaş'ın bedelli askerlikle ilgili açıklaması şöyle:

"750 800 bin her yıl askerlik çağı gelen kardeşimiz var. TSK'nın yılda 300 bin asker alma kapasitesi var. Ya TSK'nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımızın dediği gibi bedeli mukabilinde askerliğini ifa etmiş saymak. Sanırım yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri bu kanun olarak gelecek. Bu işlerin hükümetle uyumlu olarak yapılması gerekir."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
AK Parti'den bedelli ile ilgili kritik açıklamaAK Parti'den bedelli ile ilgili kritik açıklamaAK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş binlerce insanın merakla beklediği bedelli askerlik ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bayramda hava nasıl olacak?Bayramda hava nasıl olacak?Ramazan Bayramı için hava durumu tahmini geldi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bayramın son günü İStanbul'da yağış beklendiğini söyledi.
Hükümetten son dakika Kandil açıklamasıHükümetten son dakika Kandil açıklamasıMilli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kandil operasyonuyla ilgili olarak, açıklamalarda bulundu.
Mehmet Şevket Eygi yazıMehmet Şevket Eygi yazıMehmet Şevket Eygi yazı
Bakan açıkladı: Bir ayda 500 kişi memuriyete döndüBakan açıkladı: Bir ayda 500 kişi memuriyete döndüAdalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Son bir ayda 500 kişi, OHAL Komisyonu kararıyla memuriyete döndü."
Akar resti çekti: Bundan dönüş yok!Akar resti çekti: Bundan dönüş yok!Kandil'e gerçekleştirilen hava harekatlarını Birleştirilmiş Harekat Merkezinden takip eden Orgeneral Hulusi Akar, "Ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bundan dönüş yok." ifadelerini kullandı.
  • Hatay’da özel güvenlik bölgesi ilan edildi12 Haziran 2018 Salı 11:22
  • Sınır ötesi operasyon: 18 terörist öldürüldü12 Haziran 2018 Salı 11:00
  • Mehmet Şimşek'ten kritik dış borç açıklaması!12 Haziran 2018 Salı 10:45
  • Acil çıkış kapısı Türkiye12 Haziran 2018 Salı 10:07
  • Mahkûm Yakınlarından Alaattin Çakıcı'ya ziyaret12 Haziran 2018 Salı 09:57
  • Dikkat! Bakanlık harekete geçti... Bu ilaç ölüm saçıyor12 Haziran 2018 Salı 09:43
  • Şule'nin doğum günündeki sır ölümünde 6 karanlık nokta12 Haziran 2018 Salı 09:40
  • Fatih'te korkunç cinayet12 Haziran 2018 Salı 09:34
  • 'Kürtlere silah vermeye gerek yok'12 Haziran 2018 Salı 09:05
  • Tarihi gün geldi!12 Haziran 2018 Salı 09:01
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri