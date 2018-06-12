AK Parti'den bedelli ile ilgili kritik açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Habertürk TV'nin konuğu oldu. Soruları yanıtlayan Elitaş, bedelli askerlikle ilgili soruya da yanıt verdi.

Elitaş'ın bedelli askerlikle ilgili açıklaması şöyle:

"750 800 bin her yıl askerlik çağı gelen kardeşimiz var. TSK'nın yılda 300 bin asker alma kapasitesi var. Ya TSK'nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımızın dediği gibi bedeli mukabilinde askerliğini ifa etmiş saymak. Sanırım yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri bu kanun olarak gelecek. Bu işlerin hükümetle uyumlu olarak yapılması gerekir."