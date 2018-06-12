Tansiyon bir anda yükseldi! ABD'ye misilleme

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik olarak 5 Rus şirketi ve 3 Rus vatandaşına yaptırım kararı alarak, yaptırım uygulanan bu kurumların Rus Federal Güvenlik Servisi'ne destek verdiğini ve bu kurumun ABD’nin yanı sıra batılı ülkeleri de hedef alan siber saldırılara aracılık ettiğini ileri sürmüştü.

Yaptırıma uğrayan Rus şirketlerin Digital Security, ERPScan, Embedi, Kvant Scientific Research Institute, Divetechnoservices olduğu, şahısların ise şirketlerle bağlantısı olan Aleksandr Lvovich Tribun, Oleg Sergeyevich Chirikov ve Vladimir Yakovlevich Kaganskiy olduğu duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarına karşı misilleme uygulanacağı duyuruldu.