12 Haziran 2018 Salı28 Ramazan 1439
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Kurtulmuş: Kandil'de de diz çöktüreceğiz!

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Kurtulmuş: Kandil'de de diz çöktüreceğiz!
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TSK'nın Kandil'e gerçekleştirdiği operasyona değinerek, “Milletten aldığımız kararlılığımızı sürdüreceğiz, Terör örgütlerinin tamamının Türkiye’ye zarar veremez hale getirilmesini sağlayacağız.” dedi.
Kurtulmuş: Kandil'de de diz çöktüreceğiz! Kurtulmuş: Kandil'de de diz çöktüreceğiz! Kurtulmuş: Kandil'de de diz çöktüreceğiz!

 

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Silivri’de esnaf ziyaretinde bulunarak Palmiye Düğün Salonu’nda düzenlenen iftar programına katıldı.   

Terörün 40 yıldır Türkiye’nin başına bela edilmesinin boşuna olmadığını belirten Bakan Numan Kurtumuş, terör örgütü PKK’yı 40 yıldır destekleyenlerin ve daha önce de ASALA’ya destek verenlerin Türkiye’yi güçsüzleştirmeyi hedeflediklerini, DEAŞ, PYD ve PKK gibi terör gruplarını sevdiklerinden değil, Türkiye’nin ayaklarına pranga olmaları için bu destekmeri verdiklerini söyledi.

 “Artık terör örgütlerinin hepsine diz çöktürüyoruz” diyen Bakan Numan Kurtulmuş, sınırlarımızın hemen ötesinde, bin 251 kilometrelik uzun Suriye ve Irak sınırının hemen altında terör örgütlerinin varlığına ve orada bir terör koridorunun açılmasına müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

Bir takım terör çetelerinin sırtları sıvazlanarak, Türkiye’ye karşı bir bela oluşturmasına asla müsaade etmeyeceklerini ifade eden Bakan Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin müttefikleri olduğunu zannettiğimiz ülkeler bunları söylediğimizde ‘Türkler konuşuyorlar, asıyorlar, kesiyorlar ama bir şey yapmazlar. Onları ikna ederiz. Türkleri bir şekilde mecbur bırakırız.’ düşüncesiyle biz bu terörü durduralım dedikçe PYD’ye tırlar dolusu silah vermeye başladılar. Teröre karşı ortak bir cephe oluşturalım dedikçe bütün terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadelede bizi yalnız bıraktılar. Ancak, Zeytindalı Operasyonu ve Fırat Kalkanı Operasyonu ile Türkiye’nin kararlı olduğunu görenler şimdi Türkiye ile iş birliği yapmaya kendilerini mecbur hissediyorlar. Milletten aldığımız bu kararlılığımızı sürdüreceğiz.”

DİZ ÇÖKTÜRECEĞİZ

Kuzey Irak’taki operasyonun, terör örgütlerinin diz çöktürülerek, teslim olmalarının sağlanması için sürdürüldüğünü belirten Bakan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü

“Terör örgütlerinin tamamının Türkiye’ye zarar veremez hale getirilmesini sağlayacağız. Sadece Suriye tarafında değil, Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye saldıran grupları da bir şekilde durdurmak için yıllardır zaten devam eden operasyonlarımız var. Kandil’den ya da başka yerlerden Türkiye’ye tacizde bulunan hatta oralardan aldıkları bir takım desteklerle her türl            ü faaliyeti yürüten şer odakları ve bazı terör merkezleri var. Onların da Türkiye’ye zarar vermemesi, ülkemize karşı terör saldırılarında bulunamamaları için onların da diz çöktürülmeleri, onların da teslim olmaları gerekiyor. Onun için kararlı bir şekilde Kuzey Irakta’ki operasyonumuz devam ediyor.”

GÜÇLÜ TÜRKİYE İSTİKAMETİNDE MÜCADELE

Güçlü Türkiye istikametinde hepberaber mücadeleyi sürdürecekleri mesajını veren Bakan Kurtulmuş, “Bu millet tarih boyunca çok uğraştı ve 72 düvele karşı mücadele etmeyi başardı. Güçlü Türkiye istikametinde hep beraber bu mücadelemizi sürdürelim. Elin oğluna muhtaç olmadan, ondan silah veya herhangi bir destek almadan, kendi işimizi kendimiz halledebilecek güç ve kuvvete ulaşalım. Bunun içinde güçlü Türkiye istikametinde yürümeye kararlı olan bir siyasi kadroya ihtiyacı vardır.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Silivri’deki iftar programı öncesinde Başakşehir Müftüğü Nurul Ayn Kur’an Kursunda Güneydoğulu kanaat önderleriyle bir araya geldi. Muharip Gaziler Derneği Silivri Temsilciliğinde gazilerle de sohbet eden Bakan Kurtulmuş, ayrıca ilçenin Yeni Mahalle Muhtarlığını’da ziyaret etti.  

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