Rusya ve İran'dan Kuzey Kore'ye uyarı!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim-Jong-un arasındaki zirvenin sonuçlarını olumlu bulduklarını ancak şeytanın ayrıntıda gizli olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lider, Kim Jong-un arasında Singapur'da yapılan ilk zirve hakkında açıklamalarda bulunan RusyaDışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, zirvenin Kore Yarımadası'nda çözüme kazandırdığı ivmeyi olumlu bulduklarını ancak yapılan anlaşmaların detaylarını beklemelerini gerektiğini ifade etti.

Ryabkov, "İleriye dönük önemli bir adım atılmasından memnun olmamamız imkansız. Ancak şeytan ayrıntıda gizlidir ve anlaşmaları somut olarak görmemiz gerekiyor. Ancak anladığımız kadarıyla sürece ivme kazandırıldı" dedi.

İran hükümet sözcüsü, Kuzey Kore'yi uyararak, "Trump daha Washington'a dönmeden anlaşmayı iptal edebilir" dedi.