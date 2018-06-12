12 Haziran 2018 Salı28 Ramazan 1439
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Yunanistan'dan sürpriz Erdoğan çıkışı!

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Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "karizmatik bir şahsiyet" olduğunu söyledi. Buna karşı, 24 Haziran seçimleri öncesi Türkiye’de muhalefeti eleştirdi.
Yunanistan'dan sürpriz Erdoğan çıkışı!
Yunanistan'dan sürpriz Erdoğan çıkışı! Yunanistan'dan sürpriz Erdoğan çıkışı! Yunanistan'dan sürpriz Erdoğan çıkışı!

Nikos Kocias "Kontra" televizyonuna verdiği demeçte "Türkiye ile büyük sorunumuz. bizi rahatsız eden konularda Erdoğan yönetiminden daha iyi olmayan bir muhalefetin bulunmasıdır. Erdoğan, onlardan (muhalefeti kastediyor) daha tutarlı ve karizmatik bir şahsiyet" dedi.

Kocias, CHP’nin Ege’de 18 adanın Yunanistan tarafından işgal edildiğine ilişkin söylemlerini kastederek "Adalar ile ilgili mevzuyu başlatan muhalefettir. Sanırım bu bir sorun" diye ekledi.

Yunanistan’ın ve tüm dünyanın Türkiye’de seçimleri ve sonrasını merakla beklediğini de kaydeden Nikos Kocias "Türkiye’de demokrasinin işlemesini, demokratik seçimler yapılmasını, Türk halkının istediği, sevdiği ve tercih ettiği Cumhurbaşkanı’nın seçmesini diliyorum"şeklinde konuştu.

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