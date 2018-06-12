Mısır müftüsünden skandallarla dolu açıklama!

Mısır Müftüsü Şevkî Allâm'ın, halkı "paralarını bankalara yatırarak ekonomiye destek vermeye" çağırması ve "bankaya konulan paranın ekonomik yatırım" olduğunu söylemesi ülkede yeniden faiz tartışmalarını gündeme taşıdı.

Allâm, Mısır'da yayın yapan "El-Nas" televizyon kanalında yayınlanan söyleşisinde, bankaların "tüzel kişilik" sayıldığını vurgulayarak İslâm'daki faiz yasağının gerçek kişiler arasında geçerli olduğunu söyledi.

"Bankaya konulan para ekonomik yatırımdır." ifadesini kullanan Allâm'ın, "Ekonomiyi desteklemek, dinî ve vatani bir görevdir" şeklindeki sözleri ise ikinci dönem cumhurbaşkanlığını kazanan Abdulfettah es-Sisiyönetimine destek olarak yorumlandı.

Eski Ezher Şeyhi Muhammed Tantavi de 2000'li yılların başlarında bankaların kâr gelirlerini önceden belirlemesinin helal olduğunu, bir projede zarar eden bankaların başka bir projede kâr ettiğini ve gelirleri dengelediğini ifade etmişti.

İslam dünyasının farklı ülkelerinden alimler Tantavi'nin söz konusu fetvasına tepki göstermiş ve bu konuda çok sayıda reddiye yazılmıştı.

Kuran-ı Kerim'i sözlü olarak tefsir eden ilk ve tek alim olarak bilinen Mısırlı ünlü alim Muhammed Mutvelli eş-Şaravi de faiz konusunda kendisine yöneltilen soruya "Paramı İslami bankalara koyuyorum" şeklinde cevap vermişti.