Hollanda’daki ırkçı partiden büyük provokasyon

Daha önce Hz Muhammed’in karikatürlerinin çizilmesi büyük gerginliğe neden olmuştu. 2015’te Fransız Charlie Hebdo’da yayımlanan karikatürler sonrasında terör saldırısı düzenlenmiş ve derginin 12 çalışanı hayatını kaybetmişti.



2005’te de Danimarka’da yayımlanan Hazreti Muhammed karikatürleri Müslüman ülkelerde büyük protestolar yaşanmasına neden olmuştu.



Geçmişte yaşanan bu deneyimlere rağmen partiden yapılan açıklamada, Hollanda’nın terörle mücadele ajansı NCTV’nin yarışmanın düzenlenmesine yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Wilders ve partisi göçmenlere ve Müslümanlara yönelik son derece agresif bir politika izlemesiyle tanınıyor. Kuran’ın yasaklanmasını talep eden Wilders, İslam’ın da totaliter bir inanç olduğu görüşünü savunuyor.

Özgürlük Partisi’nin önümüzdeki aylarda düzenleyeceği yarışmanın jüri başkanlığını Teksas’ta düzenlenen benzer bir yarışmada birinci olan Amerikan karikatürist Bosch Fawstin’in yapması bekleniyor.