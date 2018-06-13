13 Haziran 2018 Çarşamba28 Ramazan 1439
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HDP'den akla zarar Kandil operasyonu çağrısı!

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HDP'den akla zarar Kandil operasyonu çağrısı!
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Türkiye'nin operasyon yapmaya hazırlandığı Kandil ve Mahmur hakkında akla zarar ifadeler kullandı. Buldan, Kandil ve Mahmur'a yapılacak operasyona Türkiye halkının onay vermediğini savundu.
HDP'den akla zarar Kandil operasyonu çağrısı! HDP'den akla zarar Kandil operasyonu çağrısı! HDP'den akla zarar Kandil operasyonu çağrısı!

Hatay'ın İskenderun ilçesinin Buluttepe Mahallesinde HDP’nin seçim bürosu açılışına HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hatay milletvekili adayları ve partililer katıldı.

"KANDİL VE MAHMUR'A OPERASYON YAPMAYIN, TÜRKİYE TOPLUMU BUNA ONAY VERMEDİ"

Burada konuşan Buldan, "Biz, Suriye konusunda AK Parti'yi uyardık, 'Suriye meselesi onların iç meselesi, oraya karışmayın' dedik. Afrin’den sonra şimdi de Mahmur ve Kandil’e operasyon yapmayı hedefliyorlar. Ancak Türkiye halkları, Türkiye toplumu ne Afrin’e onay verdi, Ne Kerkük’e onay verdi. Şimdi de Mahmur’a da Kandil’e de gitmenize onay vermiyor. Bu ülke savaşla yönetilecek bir ülke değil. Bu ülkenin barışa ihtiyacı var. Bu ülkenin adalete ihtiyacı var. Bu ülkenin demokrasiye ihtiyacı var" dedi.

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