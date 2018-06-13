13 Haziran 2018 Çarşamba28 Ramazan 1439
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Asrın projesi TANAP hayata geçti

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Asrın projesi TANAP hayata geçti
Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) açılışı gerçekleşti. TANAP'ta ilk gaz akışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de katıldığı törenle başlatıldı.
Asrın projesi TANAP hayata geçti Asrın projesi TANAP hayata geçti Asrın projesi TANAP hayata geçti

 

Türkiye ve Azerbaycan tarafından yapımı üç yıldır süren ve Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) açıldı.

TÜRKİYE'YE İLK GAZ

TANAP'ın açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko da katılım sağladı.

Türkiye'ye ilk gaz açışı yapılan törenle başlatıldı.



Açılışta konuşan Erdoğan, "Bugün bölgemiz ve ülkelerimiz için tarihi bir adım atıyoruz" dedi.

20 İL 67 İLÇEDEN GEÇECEK

TANAP'la Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 doğalgaz sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğalgaz öncelikle Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya taşınmış olacak.

Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan'ın Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayacak olan TANAP 20 il ve 67 ilçeden geçecek.



HANGİ İLLERDEN GEÇECEK?

Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğalgazın öncelikle Türkiye’ye aktarılması planlanıyor. Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınacak doğalgaz hattı Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan Posof Türkgözü köyünden başlayacak TANAP; Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçecek. TANAP'ın son durağı ve Yunanistan sınırında bulunan Edirne’nin İpsala ilçesi olacak.

1,850 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Toplam uzunluğu 1,850 kilometre olan hat, Yunanistan sınırında Edirne'nin İpsala ilçesinde son bulacak ve bu noktadan Avrupa ülkelerine doğalgaz aktaracak doğalgaz boru hattına bağlanacak. TANAP Doğal Gaz Boru Hattı sistemi; 19 kilometresi Marmara Denizi geçişi olmak üzere toplam bin 850 kilometrelik ana hat ile Türkiye içerisindeki çıkış noktalarına olan bağlantı hatlarının işletmesinde kullanılmak üzere; 7 adet kompresör istasyonu, 4 adet ölçüm istasyonu, 11 adet pig istasyonu, 49 adet blok vana istasyonu ve Türkiye’deki ulusal doğal gaz şebekesini beslemek üzere 2 adet gaz çıkış istasyonu yer alacak.

YILLIK KAPASİTESİ 16 MİLYAR METREKÜP OLACAK

Yıllık toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olacak TANAP, 6 milyar metreküp doğalgazı Türkiye'ye, 10 milyar metreküp doğalgazı ise Avrupa'ya taşıyacak. Şimdiye kadar projede 175 milyon kilometre yol kat edilirken, 131 bin adet 13 metre uzunluğunda boru kaynatıldı. Kullanılan boruların yüzde 80'i Türkiye'de 6 farklı firma tarafından projeye kazandırılırken, kalan yüzde 20'lik kısım Çin'den ithal edildi.

LİDERLERİN AÇIKLAMALARI

KKTC BAŞBAKANI: BİR KARDEŞİNİZ DAHA VAR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açılış töreninde yaptığı konuşma şöyle

Sayın Aliyev'in konuşmasından sonra konuşmamın girişinde uıfak bir değişiklik yapıyorum. Bir kardeşiniz daha var; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

Bir acı olduğunda acıyı yüreğimizde hisseder, bir sevinç olduğunda sizinle beraber seviniriz.

Bu güzel olayın Türkiye ve Azerbaycan'a ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diyorum. Çağımızın akıcı işbirliklerine önemli bir örnek niteliğinde

Günümüzde bölgenin ve dünyanın özellikle doğal kaynakları değerlendirmede paydaşları arasında işbirliğini teşvik eden projelere ihtiyaç vardır. Coğrafi konumu Türkiye'yi doğunun zengin kaynaklarını nakleden ideal bir enerji merkezi haline getirmiştir. Bu coğrafya insanlığa hizmet eden bir işbirliği hattına dönmüştür.

TANAP, Türkiye'ye ve bölge ülkelerine önemli olanaklar sunan, kapasite ve potansiyeli yüksek bir projedir.

UKRAYNA CUMHURBAŞKANI PETRO POROŞENKO: 

Bu çok önemli bir adımdır. Bu konuda bağımlılık artık sona ermektedir. Bu son 10 yılda net biçimde gördüğümüz bir gerçek Rusya Federasyonu tarafından sömürüldü. Putin’in baskı yapması için bir araç haline geldi. Tabi ki bunun ticari etkisinin yanı sıra aynı zamanda siyasi bir etkisi de var. Avrupa’nın da enerji güvenliği için önemli. Avrupa’nın rekabeti için önemli. Çünkü iki büyük liderin birleşmesiyle bu garanti edilmiş oldu.

SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI VUCIC:

Sayın Erdoğan’ın bu çok önemli açılışa beni davet etmesinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Önemli bir stratejik bağlantı oluşmuş olacak. Bu konudaki tebriklerimi ileterek tebriklerime başlamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, sayın Cumhurbaşkanı Aliyev, tüm katkı verenlere tebriklerimi iletmek istiyorum. Türkiye’de bir kez daha bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Doğalgaz boru hattının oluşturulmasıyla ilgili iki önemli hususu kutluyoruz. Güney doğu Avrupa’da büyük bir adım atmış oluyoruz. Aynı zamanda proje, Avrupa’nın bu kısmının enerji bağlantısını da garanti altına alacaktır.

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