13 Haziran 2018 Çarşamba30 Ramazan 1439
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AA seçimlere hazır

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AA seçimlere hazır
Anadolu Ajansı, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını sandık başından anlık olarak dağıtabilmek için gerekli sistem ve yazılım altyapısını hazır hale getirdi.
AA seçimlere hazır AA seçimlere hazır AA seçimlere hazır

 

Anadolu Ajansı, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını sandık başından anlık olarak dağıtabilmek için gerekli sistem ve yazılım altyapısını hazır hale getirdi.

24 Haziran'da seçim sonuçlarını yayınlayacak televizyon kanalları ve web sitelerinin kendi yazılım ve sistemlerini test edebilmeleri için seçim gününe kadar AA tarafından birden çok sanal test yapılacak.

Bu testler sırasında cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partiler için random test sonuç verileri üretilecek ve bu sonuçlar abonelere gönderilerek AA ile abone arasındaki veri iletimi ve abone yazılımlarının sağlıklı çalışıp çalışmadığı test edilecek.

 

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AA seçimlere hazırAA seçimlere hazırAnadolu Ajansı, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını sandık başından anlık olarak dağıtabilmek için gerekli sistem ve yazılım altyapısını hazır hale getirdi.
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