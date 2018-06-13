13 Haziran 2018 Çarşamba30 Ramazan 1439
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İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşından haber alınamıyor

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İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşından haber alınamıyor
Türkiye vatandaşı Ebru Özkan, Kadir Gecesi'ni geçirmek için gittiği Kudüs'ten dönerken İsrail polisi tarafından havalimanında alıkonuldu. Özkan'dan haber alınamıyor.
İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşından haber alınamıyor İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşından haber alınamıyor İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşından haber alınamıyor

TRT Haber'in aktardığına göre, Türkiye vatandaşı Ebru Özkan, Kadir Gecesi'ni geçirmek için gittiği Kudüs'ten dönerken İsrail polisi tarafından havalimanında alıkonuldu. Özkan'dan haber alınamıyor.

Kudüs ziyareti sonrası Türkiye'ye dönmek için Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na giden Türkiye vatandaşı Ebru Özkan, bavullarını teslim etmesinin ardından İsrailli bir görevli tarafından durduruldu.

Görevlinin "İngilizce biliyor musun?" sorusuna "Hayır" cevabını veren Özkan, başka hiçbir gerekçe gösterilmeden alıkonuldu.

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İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşıyla ilgili ayrıntıları Kudüs'ten Fatih Yavuz aktarıyor.

Özkan'ın geri dönüşüne izin vermeyen İsrailli yetkililer, arkadaşlarına kısaca sorgulanacağını ve bir sonraki uçuşta İstanbul'a hareket edeceğini söyledi.

Türkiye Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'deki yetkililerle görüşmeye başladığı ve Özkan'ın İsrail Askeri Mahkemesi'ne çıkarılacağı açıklandı.

 

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