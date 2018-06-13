13 Haziran 2018 Çarşamba30 Ramazan 1439
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Hilal Kaplan'dan CHP ve SP'ye "HDP" tepkisi

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Hilal Kaplan Sabah'taki "CHP'lilere soruyorum" başlıklı yazısında, Saadet Partisi ile CHP ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi HDP'ye oy toplamak ve Öcalan posterleri arasında halay çekmekle eleştirdi.
Hilal Kaplan'dan CHP ve SP'ye "HDP" tepkisi
Hilal Kaplan'dan CHP ve SP'ye Hilal Kaplan'dan CHP ve SP'ye Hilal Kaplan'dan CHP ve SP'ye

Hilal Kaplan Sabah'taki "CHP'lilere soruyorum" başlıklı yazısında, Saadet Partisi ile CHP ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin barajı geçsin diye HDP'ye oy topladığını kaydetti.

İnce'nin HDP ve Demirtaş'a sahip çıkan açıklamalarını  "yeni çözüm süreci vakti" diye yorumlayan CHP'lilere de tepki gösteren Kaplan, Muharrem İnce'ye "Mitinglerinde 'Demirtaş'a özgürlük' sloganları attırırken mi bize vatanseverlik dersi vereceksin?" diye sordu. 

Kaplan, Muharrem İnce'ye "Öcalan posterleri arasında halay çekiyorsun" tepkisini de yöneltti. 

Hilal Kaplan'ın yazısının tamamı şöyle:

"Önceki gece, PKK'lı hesaplardan teröristlerin pusu kurduğu üç askerimizin son anlarının videosu yayınlandı. Üç Mehmedin şehadet anını izlemeye gönlüm elvermedi ama yazılanlardan Kuzey Irak'ta ve iki hafta önce gerçekleştiği anlaşılıyor. Şehit askerlerin naaşlarına dahi kurşun sıkmaya devam ettikleri söyleniyor. Yani PKK, Kandil'e yürüyen ordumuza kendince gözdağı vermeye çalışıyor.

Bence o anları en çok 'her evden HDP'ye bir oy' kampanyası yürüten CHP ve Saadet Partililer izlesin.

O anları en çok, 'Devlet Kandil'e gitmesin, orda PKK kalmadı' diyen Muharrem İnce izlesin.

O anları en çok 'yeni çözüm süreci vakti' diyen CHP'li milletvekilleri ve oy verenleri izlesin.

Yine "Ama siz çözüm sürecinde hedehödö.." dediklerini duyar gibiyim.

Arada şöyle devasa bir fark var:

Biz çözüm sürecini savunurken, bir yandan da şehit vermiyorduk!

Ortada daha önce hiç denenmemiş bir devlet politikası vardı ve 'âkil insanlar heyeti' olarak evine misafir olduğumuz şehit annelerimiz bile sürece destek veriyordu.

Peki sen ne yapıyorsun? PKK, iki polisimizi uykusunda şehit ettiği günden beri devlet topyekûn mücadeleye başlamışken, sen ne yapıyorsun, sen nerdesin? Her ay şehit haberi gelirken, PKK destekçileriyle fingirdeyip, Atatürk ile Öcalan posterleri arasında halay çekiyorsun.

Mitinglerinde 'Demirtaş'a özgürlük' sloganları attırırken mi bize vatanseverlik dersi vereceksin?

Hadi ben 'yandaşım, sana göre millî değilim, milliyetçi değilim'. Hepsi tamam da peki, sen nerdesin?! Teröristlere ve onların emir erlerine oy toplama derdindesin.

Ordumuz Kandil'e yürürken senin desteklediğin İnce ne dedi, hiç unutma: "ABD ile anlaşmadan, bunu yapamayacağınızı biliyorum." Afrin'i ABD'nin gönlünü razı ederek mi özgürleştirdik?

Pentagon'un apoletlileri 'Gelirseniz vururuz' diye Menbiç'ten tehdit sallarken Afrin'i aldık.

Selahattin 'mal mal bakarken' aldık. Kılıçdaroğlu, 'Bari Afrin merkeze girmeyelim' diye ağlarken aldık.

Ya darbeden 1.5 ay sonra başlatılan Fırat Kalkanı için, darbeye yardım ve yataklık eden ABD'den mi onay aldık sanıyorsunuz?

Ülkesini ve devletini bu kadar küçümseyen bir gafiller ordusu, teröristlere oy da ister, oy da verir. Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki abisi Nurettin de onlara tatlı ısmarlar. "Askerin moralinden bana ne?" diyen Cumhurbaşkanı adayınız ve size afiyet olsun!"

 

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