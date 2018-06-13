13 Haziran 2018 Çarşamba30 Ramazan 1439
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Adil Öksüz iddiasına hükümetten ilk yorum

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adil Öksüz'ün Almanya'nın berlin kentinde saklandığı iddiaları için ilk kez konuştu, "Adil Öksüz konusu AA'ya yapılan bir ihbar.Bize gelen duyumların ardından Almanya'yla temaslarda bulunduk. " ifadelerini kullandı.
Adil Öksüz iddiasına hükümetten ilk yorum
Adil Öksüz iddiasına hükümetten ilk yorum Adil Öksüz iddiasına hükümetten ilk yorum Adil Öksüz iddiasına hükümetten ilk yorum

 

Katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AA'nın Adil Öksüz'ün yeri belirlendi iddiası için , "Adil Öksüz konusu AA'ya yapılan bir ihbar. Almanya'daki yetkililerin evine gittiği bir olay değil. Biz Adil Öksüz dahil tümFETÖ'cülerin peşindeyiz. Bize gelen duyumların ardından Almanya'yla temaslarda bulunduk. Değişik dedikodular çıkıyor, ABD'de olduğu da söyleniyor. " ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

ALMANYA FETÖ'YÜ VERMEZSE ABD'NİN DURUMUNA DÜŞER

Yakalandıktan sonra Almanya'yla tabi ki anlaşmamız var. Eğer yakalanırsa iade talebi yapacağız. Almanya Adil Öksüz'ü vermezse, FETÖ'yü vermeyen ABD durumuna düşer. Almanya olsun, ABD olsun bu hainleri bize vermelidir. Hem darbe girişiminde bulunacaksanız, ondan da sonra hesap vermeden elini kolunu sallayarak gezeceksiniz.

YUNANİSTAN BUNLARI BİZE VERMEZSE TUTUMUMUZ FARKLI OLUR

Yunanistan bu kişileri vereceğini bize söylemişti. Yunan siyasetçilerin vermek istediklerini biliyoruz. Fakat Yunan yargısına Batı'dan çok ciddi baskı geldi. Yunanistan bize bunları vermezse, yarın bu tip konularda bizim tutumumuz da çok farklı olur. Bazı DHKP-C'lileri Yunanistan tutuklamıştı fakat bu darbeyle ilgili konularda farklı tutum gösterdiler. 

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