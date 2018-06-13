Ak Parti'den anket göndermesi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamaları şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 30-32 bandına oturan Muharrem İnce'den bir cumhurbaşkanı çıkarıyorsa artık sinekten yağ çıkarıyor demektir. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, dokuzuncu yenilgisini almamak için sahneye 'Gel bakalım Muharrem' diye İnce'yi çağırdı. Dokuzuncu yenilgiyi Kılıçdaroğlu değil, İnce almış olacak.

''CHP-HDP İTTİFAKI 'İNFORMEL' OLARAK DEVAM EDİYOR''

Şu çok net gözüküyor; HDP’li oyların cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce’ye, HDP’nin barajı aşması için de bazı CHP oylarının da HDP’ye gitmesi konuşuluyor. CHP, yasal zeminde HDP ile bir ittifak oluşturmadı ama o ittifakı informel olarak devam ediyor.

''HER ŞEY AÇIK ŞEKİLDE GÖRÜLDÜ''

(Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi) Selahattin Demirtaş lehine atılan sloganlar ve bayraklar, açık şekilde gösterdi ki oraya gelen seçmen HDP seçmeniydi. Bu ülkede HDP'li siyasetçiler, milletvekilleri, il başkanları yıllarca örgütün dağ kadrosuna o çocuk yaştakileri kazandırmak için kendi sözde kültür merkezlerinde, parti merkezlerinde her türlü çalışmayı yaptılar. Dağa gönderdikleri çocukların kanı o HDP'li siyasetçilerin elindedir.

ADİL ÖKSÜZ AÇIKLAMASI: OLUMLU ADIMLAR BEKLİYORUZ

(Adil Öksüz’ün Almanya’da saklandığı iddiası) Elimizde bu bilgilere dönük resmi diyebileceğimiz bir bilgi yok ama Almanya’nın FETÖ terör örgütü mensuplarına dönük tutumundan duyduğumuz rahatsızlık ortada, bunu en üst düzeyde yetkililere ilettik. Birçok eski FETÖ’cü yargı-emniyet mensubunun Almanya'da olduğuna dair elimizde bilgiler var, bunlarla ilgili de Almanlarla görüşüyoruz. Önümüzdeki günlerde Alman hükümetinden bu konuda olumlu adımlar bekliyoruz.