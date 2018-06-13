13 Haziran 2018 Çarşamba30 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:25Güneş 05:24Öğle 13:10İkindi 17:09Akşam 20:44Yatsı 22:34
    • 29°C Adana
    • 30°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 20°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 32°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 26°C Balıkesir
  • BIST: 94.717 -0.62
  • Altın: 194,224 1.44
  • Dolar: 4,6636 2.00
  • Euro: 5,4843 1.88

Ak Parti'den anket göndermesi!

»
Ak Parti'den anket göndermesi!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kemal Kılıçdaroğlu've Muharrem İnce'nin anket açıklamalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Ak Parti'den anket göndermesi! Ak Parti'den anket göndermesi! Ak Parti'den anket göndermesi!

 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamaları şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 30-32 bandına oturan Muharrem İnce'den bir cumhurbaşkanı çıkarıyorsa artık sinekten yağ çıkarıyor demektir. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, dokuzuncu yenilgisini almamak için sahneye 'Gel bakalım Muharrem' diye İnce'yi çağırdı. Dokuzuncu yenilgiyi Kılıçdaroğlu değil, İnce almış olacak. 

''CHP-HDP İTTİFAKI 'İNFORMEL' OLARAK DEVAM EDİYOR''

Şu çok net gözüküyor; HDP’li oyların cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce’ye, HDP’nin barajı aşması için de bazı CHP oylarının da HDP’ye gitmesi konuşuluyor. CHP, yasal zeminde HDP ile bir ittifak oluşturmadı ama o ittifakı informel olarak devam ediyor. 

''HER ŞEY AÇIK ŞEKİLDE GÖRÜLDÜ''

(Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi) Selahattin Demirtaş lehine atılan sloganlar ve bayraklar, açık şekilde gösterdi ki oraya gelen seçmen HDP seçmeniydi. Bu ülkede HDP'li siyasetçiler, milletvekilleri, il başkanları yıllarca örgütün dağ kadrosuna o çocuk yaştakileri kazandırmak için kendi sözde kültür merkezlerinde, parti merkezlerinde her türlü çalışmayı yaptılar. Dağa gönderdikleri çocukların kanı o HDP'li siyasetçilerin elindedir. 

ADİL ÖKSÜZ AÇIKLAMASI: OLUMLU ADIMLAR BEKLİYORUZ

(Adil Öksüz’ün Almanya’da saklandığı iddiası) Elimizde bu bilgilere dönük resmi diyebileceğimiz bir bilgi yok ama Almanya’nın FETÖ terör örgütü mensuplarına dönük tutumundan duyduğumuz rahatsızlık ortada, bunu en üst düzeyde yetkililere ilettik. Birçok eski FETÖ’cü yargı-emniyet mensubunun Almanya'da olduğuna dair elimizde bilgiler var, bunlarla ilgili de Almanlarla görüşüyoruz. Önümüzdeki günlerde Alman hükümetinden bu konuda olumlu adımlar bekliyoruz.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
HDP'liler AK Partililere bıçakla saldırdı!HDP'liler AK Partililere bıçakla saldırdı!Mardin'in Artuklu ilçesinde seçim çalışması yapan AK Partili gençler, HDP'li bir grubun bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Saldırıda aralarında kadın ve çocuğun da bulunduğu 8 kişi yaralandı.
Mahkemede şoke eden sözlerMahkemede şoke eden sözlerBursa’da, 16 yaşındaki baldızı B.E.ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık Berk D.’nin (35) yargılanmasına başlandı.
'Çukur kazanlara vaatler veriyorlar''Çukur kazanlara vaatler veriyorlar'Yerli Düşünce Derneği 24 Haziran seçimlerine az zaman kala bir basın toplantısı düzenledi.
Kaçış stratejileri Bylock'tan çıktıKaçış stratejileri Bylock'tan çıktıFETÖ/PDY mensuplarının 17-25 Aralık sürecinin ardından yakalanmamak için yurt dışına yapılan "turistik" gezileri maske olarak kullandıkları, ByLock mesaj içeriklerine yansıdı.
FETÖ soruşturmasında flaş itiraflar!FETÖ soruşturmasında flaş itiraflar!FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan futbolcuların savcılık ifadelerinde söyledikleri ortaya çıktı.
Ak Parti'den anket göndermesi!Ak Parti'den anket göndermesi!AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kemal Kılıçdaroğlu've Muharrem İnce'nin anket açıklamalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
  • Adil Öksüz iddiasına hükümetten ilk yorum13 Haziran 2018 Çarşamba 12:33
  • Ankara'da yeni bekçiler ilk düdüğü çaldı13 Haziran 2018 Çarşamba 10:22
  • Asrın projesi TANAP hayata geçti13 Haziran 2018 Çarşamba 06:15
  • HDP'den akla zarar Kandil operasyonu çağrısı!13 Haziran 2018 Çarşamba 06:09
  • Yunanistan'dan sürpriz Erdoğan çıkışı!12 Haziran 2018 Salı 16:30
  • Direndi, işe yaramayınca aracın altına girdi!12 Haziran 2018 Salı 15:00
  • FETÖ'nün yeni talimatı ortaya çıktı12 Haziran 2018 Salı 14:00
  • Bayram öncesi uzun kuyruklar oluştu12 Haziran 2018 Salı 13:39
  • Kurtulmuş: Kandil'de de diz çöktüreceğiz!12 Haziran 2018 Salı 13:38
  • AK Parti'den bedelli ile ilgili kritik açıklama12 Haziran 2018 Salı 12:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri