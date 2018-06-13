13 Haziran 2018 Çarşamba30 Ramazan 1439
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Kaçış stratejileri Bylock'tan çıktı

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Kaçış stratejileri Bylock'tan çıktı
FETÖ/PDY mensuplarının 17-25 Aralık sürecinin ardından yakalanmamak için yurt dışına yapılan "turistik" gezileri maske olarak kullandıkları, ByLock mesaj içeriklerine yansıdı.
Kaçış stratejileri Bylock'tan çıktı Kaçış stratejileri Bylock'tan çıktı Kaçış stratejileri Bylock'tan çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin, 17-25 Aralık sürecinin ardından düzenlenen operasyonlarda yakalanmamak ve kendilerini gizlemek için izlediği strateji, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock yazışmalarına yansıdı. 

Başta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yargı, emniyet teşkilatı olmak üzere devletin kılcal damarlarına yerleşerek paralel bir devlet kurma düşüncesiyle hareket eden FETÖ mensuplarına yönelik 17-25 Aralık 2013 sürecinin ardından soruşturma ve operasyonların artması üzerine, örgüt üyeleri deşifre olmamak için gizlilik içerisinde hareket etmek zorunda kaldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik Torbalı ilçesindeki esnaf yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli M.Ş'nin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelinin kullandığı ByLock mesajlarında, örgüt mensuplarının açığa çıkmamak için bazı tedbirler uyguladığı, cami bahçeleri ve yurt dışı gezilerinde Avrupa'da bir araya gelmek için iletişim kurdukları ortaya çıktı.

M.Ş'nin başka bir FETÖ mensubuna 2016'da attığı mesajda, "Kahvaltı davetiyeniz... Arkadaşlar, yarın sabah 09.00'da Gaziemir Yamanlar Koleji'nin karşısındaki caminin arka tarafında buluşalım. Caminin ön tarafında göz önünde olmamak için tedbiren arka tarafta buluşalım inşallah. Oradan beraber kahvaltı yapacağımız mekana geçelim. Not: Lütfen, aylık raporu da yanınızda getirin." ifadeleri yer aldı.

İTALYA'DA KAMP PROGRAMI

FETÖ mensuplarının Türkiye'de deşifre olmamak için İtalya'ya "tur" adı altında geziler düzenleyerek burada örgüt faaliyetleri yapmak için uygun ortam planladıkları ortaya çıkan mesajda, "Değerli arkadaşlar, malum Türkiye'de kamp yapamıyoruz. Esnaf abi ve ablalarla hem gezi hem de 3-5-7-10 gün kamp yapmak için İtalya Milan müsait. Ö.A. abinin programı müsaitse onunla kamp yapılabilir. Toplamda 20 kişilik program organize edilebilir. Yalnız Şengen vizesi gerekmektedir. Gezilebilecek yerler; Roma, Venedik, Floransa, Torino ve Milano..." ifadelerinin yazıldığı dikkati çekti.

Gönderilen başka bir mesajda, örgüt mensupları akıllı telefon kullanımı konusunda uyarılırken, sosyal medya hesaplarının kaldırılması, örgüt mensuplarının sadece "Kakao" ve "Eagle" üzerinden iletişime geçeceği, telefon üzerinden örgütle ilgili hiçbir görüşmenin yapılmaması, WhatsApp, Line, Wechat gibi uygulamalardan mesaj atılmaması, grup kurulmaması ikazlarında bulunulduğu görüldü.

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