Arap dünyasından itiraf gibi Türkiye analizi!

Arap dünyasından 100'ün üzerinde siyasi ve düşünür, Türkiye ekonomisinin hedef alınması ve medyada bu ülkeye yönelik karalama kampanyası yürütülmesinin "siyasi ve planlı olduğunu" belirterek, Türkiye'ye destek çağrısında bulundu.

İstanbul merkezli Umeyye Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin yayımladığı, Arap dünyasından 100'ü aşkın siyasi ve düşünürün imzasını taşıyan açıklamada, medyadaki dezenformasyon çalışmaları ile Türkiye ekonomisinin hedef alınmasının "planlı" olduğu vurgulandı.

Dünyadaki özgür halklardan, "Türkiye'nin demokrasi tecrübesini desteklemeleri" istenen açıklamada, "Türkiye'ye yönelik saldırıların, elde edilen demokratik kazanımların başarısızlığa uğratılması" amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Türkiye'nin yanında yer almanın insani ve ahlaki bir sorumluluk haline geldiği kaydedilen açıklamada, bu desteğin demokrasinin inşası için katma bir güç teşkil edeceği belirtildi.

TÜRKİYE'DEN ÖVGÜ İLE SÖZ EDİLDİ

Açıklamada Türkiye'nin içeride ve dışarıda izlediği stratejik siyasetten, milli güvenliğini güvence altına alan ve bölgenin güvenliğini koruyan kazanımlarından, teröre karşı güçlü bir set oluşturarak komşularına ve uluslararası topluma yaptığı büyük hizmetlerden övgüyle söz edildi.

TÜRKİYE'YE DESTEK VERİN ÇAĞRISI

Özgürlük ve demokrasi düşmanlarının tüm karalama kampanyalarına karşılık Umeyye Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin, Türk halkının ve seçilmiş kurumlarının yanında yer alacağı vurgulanan açıklamada, Arap dünyasına, halklara, sivil toplum kuruluşlarına, özgürlük ve onurlu bir hayat arayan herkese "demokratik tecrübesini tamamlaması, elde ettiği kazanımları ve bağımsızlığını koruması için Türkiye'ye destek vermeleri" çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca tüm medya kuruluşlarının ahlaki ve mesleki görevlerini yerine getirerek, Türkiye ile ilgili haberleri, objektif ve titiz bir şekilde vermeleri gerektiği hatırlatıldı.

Umeyye Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin yayımladığı açıklamaya imza atan isimler arasında Merkez Başkanı Bessam Duveyhi, Suriyeli eski bakanlardan Esad Mustafa, eski Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi ve Moritanya Meclis Başkan Yardımcısı Muhammed Gulam eş-Şeyh de bulunuyor.