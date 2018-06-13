İran'dan sürpriz açıklama! Çekilebiliriz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye'de "terörizmin köklerinin bir an önce kazınmasını umduğunu" ve böylece bu ülkede yabancı güçlere ihtiyaç kalmayacağını söyledi.
RUHANİ "ÇEKİLME" İŞARETİ VERDİ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Ruhani, Suriye'de yabancı güçlere artık ihtiyacın kalmayacağını belirtmesiyle İranlı güçlerin de ülkeden çekilebileceğinin işaretini vermiş oldu.
ÖNERİ PUTİN'DEN GELMİŞTİ
Benzer bir şekilde geçen ay Rusya'nın Soçi kentinde Beşşar Esed'le bir araya gelen Rus lider Vladimir Putin de, Esed rejiminin son dönemlerdeki kazanımlarıyla birlikte ülkedeki tüm yabancı güçlerin çekilmesini önermişti.