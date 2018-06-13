"Yerli Siyaset, Milli Devlet, Cumhur İle Cumhuriyet

“24 Haziran seçimlerinde millet olarak bahse konu üç aday ve onların kanatlarının altındaki BTÖ’nün adayı ile ‘yerli siyaset, milli devlet, cumhur ile cumhuriyet’ diyen ‘Cumhur İttifakı’ ve bu ittifakın adayı, Kürt’ün, Arap’ın, Türkmen’in, Alevi’nin, Sünni’nin, yani topyekûn milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan arasında tercih yapacağız.”

Yerli Düşünce Derneği 24 Haziran seçimlerine az zaman kala bir basın toplantısı düzenledi. Dernek adına açıklamayı Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu yaptı. Topçu basın toplantısını “bizim burada gördüğünüz yakın yol arkadaşlarımız 12 Eylül öncesi Ülkü Ocakları ve MHP dönemlerimizden, 12 Eylül sonrası MÇP dönemlerimizden, daha sonra rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikteliğimizde beraber mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızdır. Eskiden yeniye Yerli Düşünce çatısı altında bir araya geldiğimiz yol arkadaşlarımızla bu önemli seçimlerle ilgili düşüncelerimizi basın yoluyla milletimizin takdirine sunmak istedik” şeklinde özetledi.

“HEM ÜLKEMİZ HEM DE MEDENİYET COĞRAFYAMIZ İÇİN OY KULLANACAĞIZ”

24 Haziran seçimlerinin sadece bir partinin veya bir şahsın yanında durmak meselesi olmadığının altını çizen Topçu “devleti, vatanı ve milleti ile bölünmez bütünlüğümüzü, Cumhur İttifakına ve onun Cumhurbaşkanı adayına vereceğimiz oylarımızla koruma altına alacağız. 24 Haziran’da hem ülkemiz ve insanımızın, hem de medeniyet coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ikbali, istikbali ve istiklali ile ilgili oy kullanacağımızı biliyoruz” şeklinde konuştu.

Topçu sözlerini şöyle sürdürdü:

“BİRBİRİNE BENZEMEZLERİN ÜSLUBU EN HAFİF İFADEYLE MİLLET NEZDİNDE ŞAİBELİDİR”

“24 Haziran seçimleri, Türkiye'nin istiklal, istikbal ve ikbali ile doğrudan ilgili bir seçim olacaktır. ‘Millet İttifakı’ kurduklarını iddia eden birbirine benzemezler, BTÖ’nün siyasi adresinin barajı geçmesi için yarış halinde açıklamalar yapıyorlar. Hâlbuki terörden, teröristin dağda olanlarından, meclisteki sözcülerinden kırk yıldır canı yanmış ülke ve milletiz biz. Devlet ve millet kenetlenmiş, İmralı’daki bölücü katil sürüsünün başı susturulmuş, kahraman silahlı kuvvetlerimiz Kandil’lerini söndürmek için operasyon başlatmış iken birbirine benzemez ittifakın mensuplarının BTÖ ve siyasi kanadı ile ilgili usul ve üslupları en hafifinden millet nezdinde şaibelidir.”

“MİLLETE VAAT VERMESİ GEREKENLER ÇUKUR KAZANLARA VAATLER VERİYORLAR”

“Millet İttifakı yapanların millete vaatler vermesi gerekirken, millete çukur kazanlara yerel özerklik vaat ediyorlar. Bu İttifakın Cumhurbaşkanı adaylarından biri olan kişinin ilk faaliyeti, BTÖ’nün Cumhurbaşkanı adayını hapishanede ziyaret etmek oldu. Yetinmedi, BTÖ ve FETÖ terör örgütlerinin ‘öldürülsün’ dedikleri Afrin zaferimizin kahraman komutanının ‘apoletlerini sökeceğim’ diye, BTÖ ve FETÖ yandaşlarına şirinlik yaptı. Bu İttifakın diğer iki Cumhurbaşkanı adayları da her fırsatta, BTÖ’nün Cumhurbaşkanı adayı için özgürlük çağrıları yapmaktadırlar.“

“HER BİR OY İLE TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNÜ HÜSRANA UĞRATACAĞIMIZI BİLİYORUZ”

“24 Haziran’da vereceğimiz her bir oy ile ülkemize BTÖ ile, FETÖ ile, DEAŞ ile, Gezi ile, 17-25 Aralık ile, 15 Temmuz ile, olmadı dolar ile operasyon çekenleri, terörün her türlüsünü hüsrana uğratacağımızı biliyoruz. 24 Haziran’da gözümüze baka baka medeniyet coğrafyamızda, BTÖ artığı YPG ve PYD ile partnerlik yaparak FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerinin de desteğini alıp harita yenilemeye çalışanların rüyalarını kâbusa çevireceğimizi biliyoruz.”

“ESKİDEN ORDULAR KURARAK BİZE VE İSTİKBALİMİZE ALENEN SALDIRANLAR…”

Avrupa ülkelerinin ve basınının taraflı tutumuna da değinen Topçu üzerlerine vazife olamayan işlere kalkışan ülkeleri kastederek “eskiden ordular kurarak bize ve istikbalimize alenen saldıranlar şimdi üzerine vazife olmayan işler yaparak hangi taşı kaldırsak altından çıkmaktadır. 24 Haziran’da inşallah, güya müttefik olduğumuz ancak her fırsatta üzerimize hücuma geçen ülkeleri, anlı şanlı gazeteleri ile destek çıktıkları ülkemizde karşılığı tartışılan birbirine benzemez siyasetçileri, onlara meydanlarını sokaklarını açarak mitingler yaptıranları, destekledikleri maşalarla birlikte sandıklara gömeceğiz” diye belirtti.