Trump'tan sürpriz 'Kuzey Kore' açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yaptığı görüşmenin ardından Washington'a döndü. Trump, Washington'a döndükten sonra yaptığı açıklamada, "Artık Kuzey Kore bir nükleer tehdit değil. Şimdi herkes kendini daha güvende hissedebilir"

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’la görüştüğü Singapur’dan döner dönmez Twitter’dan mesaj yazdı.

Artık ülkesindeki herkesin daha güvende olduğunu savunan Trump, şu ifadeleri kullandı:

''Artık Kuzey Kore bir nükleer tehdit değil. Kim Jong-un’la görüşmek ilginç ve çok olumlu bir deneyimdi. Kuzey Kore’nin gelecek için muhteşem bir potansiyeli var.

Ben göreve gelmeden önce, insanlar Kuzey Kore’yle savaşa gireceğimizi varsayıyordu. Başkan Obama Kuzey Kore'nin en büyük ve en tehlikeli problem olduğunu söylemişti. Artık değil, bu gece güzel uyuyun.''