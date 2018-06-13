Bakan Çavuşoğlu konuya ilişkin, "Almanya'nın bulduktan sonra yapacağı şey, anlaşmalar ve hukuk çerçevesinde bize teslim etmesidir" ifadelerini kullandı.
13 Haziran 2018 Çarşamba30 Ramazan 1439
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"Adil Öksüz için harekete geçildi"
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