13 Haziran 2018 Çarşamba30 Ramazan 1439
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"Adil Öksüz için harekete geçildi"

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"Adil Öksüz için harekete geçildi"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Biz Almanya nezdinde temasa geçtik. Almanya Adil Öksüz ile ilgili arama kararı çıkarttı"


Bakan Çavuşoğlu konuya ilişkin, "Almanya'nın bulduktan sonra yapacağı şey, anlaşmalar ve hukuk çerçevesinde bize teslim etmesidir" ifadelerini kullandı.
 

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