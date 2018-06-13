13 Haziran 2018 Çarşamba30 Ramazan 1439
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Erdoğan'dan muhalefete sert sözler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Meydan Parkı'nda halka hitap etti.
Erdoğan'dan muhalefete sert sözler
Erdoğan'dan muhalefete sert sözler Erdoğan'dan muhalefete sert sözler Erdoğan'dan muhalefete sert sözler

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle

Sizleri gönülden selamlıyorum Trabzon. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in son 2 günündeyiz. Şimdiden Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum.Trabzonlu adamın hasını iyi bilir, siyasetçinin hasını da iyi bilir. Kim memlekete hizmet etmiş Trabzonlu bunu çok iyi bilir. Biz Trabzon'un karşısına Cumhur ittifakı ile geliyoruz. Peki onlar kimle geliyor? Yanlarında kimler var? Bunlar siyaseti rezil ettiler, mahvettiler. Bunlar milletin oyunu siyaset mühendisliği masalarında meze yapacak kadar demokrasiyi kirlettiler. Peki Trabzon milli iradeye nasıl sahip çıkılacak gösterecek mi? Trabzon tercihini bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor mu?

TÜRKİYE ŞAHLANACAK

Seçimlere ülkücüler ve merhum Yazıcıoğlu'nun mirası BBP ile giriyoruz. Trabzon, vakit Trabzon vakti, vakit Türkiye vakti diyor muyuz? İnşallah sizlerin desteği ile irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak. Kardeşlerim biz hizmet siyaseti derken bunun sadece lafını etmiyoruz. Yaptığımız projelerle ülkemizi 2023'e hazırlıyoruz. Son 16 yılda Trabzon'a 28 katrilyon yatırım yaptık. Laf değil icraat, icraat. Trabzon'da 2.devlet üniversitesini kurduk. 8880 kişilik yurt binaları yaptık.

KIRAATHANEDEN BUNLAR KUMARHANE ANLIYOR

Bu muhalefet benim kıraathane lafımdan bir şey anlamadı. Kıraathaneden bunlar kumarhane anlıyor. Kıraathane okuma evi demek. Millet olunca milletin okuma yeri demek. Bundan sonra gençlerimizi biz medeniyetimizin asli unsuru olan okuma kültürüne adapte edeceğiz. Ben kek diyorum bunlar keklik anlıyor. Çocuklarımız elden gidiyor ya, onları kurtarmak için bu tür millet kıraathaneleri yapacağız. Yakışır değil mi? Trabzon'a da yakışır. İnşallah öğrencilerimiz başarıdan başarıya yürüsünler. Sağlıkta biri 400 yataklı, 16'sı hastaneden oluşan 45 sağlık tesisi yaptık. 5 adet sağlık tesisinin çalışmaları devam ediyoruz. Trabzon'a yeni şehir hastanesi kazandırıyoruz.

HASTANELER, KÖPRÜLER NE İLE YAPILIYOR ?

Bunlar büyümeden anlamıyor, şuanda Türkiye, Hindistan'dan sonra G-20 ülkeri arasında 2.sırada. Bay Kemal diyor ki bu büyümeden sizin cebinize bir şey girdi mi diyor ? Hastaneler, köprüler ne ile yapılıyor ? Kasası büyüyen milli bütçeden yapılıyor. 16 senedir biz kaynakları öyle çeşitlendirdik ki öyle buralara geldik. Trabzon'a 16 yolda 140 km bölünmüş yol yaptık. İşte bu büyüyen Türkiye'nin alameti.

DEV PROJE AÇILIYOR

Maliyeti 4,2 katrilyon tl olan 20 adet yol projemiz devam ediyor. Bunların tamamı da 2 yıla kadar tamamlanıyor. Buradan çıkıp Ovit'e geçeceğim. Dev projenin açılışını yapacağız. Hızlı tren olur da Trabzon'dan mahrum bırakır mıyız? Erzincan-Trabzon arasında yüksek hızlı tren planlıyoruz.Trabzon'da çiftçiye 1,7 katrilyon destek verdik. Bay Kemal ne diyor, çiftçi aç diyor. Trabzon'a bir teknokent kurduk. Seçimin ardından fındıkla ilgili üreticilerimizi mağdur etmeyecek bir çözüm bulacağız.

BUNLAR YIKIM EKİBİ

Birileri meydan meydan gezip turist sayısını arttıracağız diyor ama yeni havalimanına karşı çıkıyorlar. Bay Muharrem böyle. Aynı kişiler oteller, tesisler yapılmasına da karşı çıkıyor. Turistleri atla, eşekle mi taşıyacaksınız? Ülkeye gelen turistleri sokakta mı yatacaksınız? Turistlere hangi imkanı tanıyacaksınız? Biz latife olsun diye bir şey söylüyoruz, meydan meydan gezip konuşuyorlar. Bunlar yıkım ekibi. Trabzon'a sesleniyorum, bu yıkım ekibinin gölgesini 24 Haziran'da yok ediyor muyuz?

DÜRÜST OL DÜRÜST

Biz kırtasiye dükkanlarının önünde bir hafta beklediğimiz günleri biliriz. Üst sınıflardaki abilerimizden teksir kağıtlarını bile para verip alamazdık. Şimdi kitaplarımızı ücretsiz alıyor muyuz? Bunları yapan biziz. Ben 75 kişilik sınıfta okudum. Şimdi 35 kişinin üstünde sınıf kalmadı. Bay Muharrem öğretmenlik yaptım diyor. O dönemden haberin yok mu? Dürüst ol. Geçmişte üniversitelerde gençleri birbirine kırdırmaktan başka ne yapmış bu CHP zihniyeti.

EDİRNEDEKİ TERÖRİSTLERİN DESTEKLEDİĞİ ADAMI ZİYARET ETTİ

Adaylığı açıklandı, beyefendi Edirnedeki teröristlerin desteklediği adamı ziyaret etti. Bunlar Kürt kardeşlerimi sokağa davet etti, 53 Kürt kardeşim hayatını kaybetti. Bana göre Trabzon bunlara gerekli dersi 24 Haziran'da verecektir. Bizim terör örgütü ile yan yana yürüyenlere verecek oyumuz yok. Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a terör destekçileri ile yürüdü. Bunlara gereken dersi sandıkta verelim. Edirne'deki neymiş mahkum değilmiş tutukluymuş. Bana göre cumhurbaşkanı adayı olmanın şartlarının değişmesi lazım.

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