Ovit Tüneli hizmete açıldı

Rize İkizdere Ovit Dağı’nda inşa edilen ve Türkiye’nin en uzun tüneli olma özelliğini taşıyan Ovit Tüneli Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ovit Tüneli'nin açılışı ve partisinin Rize mitingi için geldiği memleketinde coşkuyla karşılandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ovit Tüneli açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Değerli kardeşlerim Ovit herhangi bir geçit değil. Bu geçit aynı zamanda bulunduğu konum gereği stratejik bir öneme sahip. Ovit Geçidi açılmadan önce 11 km tırmanıp, tırmandıktan sonra 10 km gitmek gerekiyordu. Bazıları burası için hayal diyordu, yaptık mı? Bitirdik mi? Allaha hamdolsun bugün sözümüzü gerçekleştirdik.

Bu kış Ovit Tüneli hiç kapanmadı. 2012 yılında başladığımız tüneli bugün sizlere sunuyoruz. Karadeniz limanlarına süre azalacağı için ticaret de gelişecek. Bu açılışı seçim arefesinde yapıyoruz. 24 Haziran'da seçim var mı? Ovit Tüneli'nin açılış hikayesi ile ülkemizin kalkınma hikayesi aynıdır. 24 Haziran'da sandıkları patlatıyor muyuz? Lafla olmaz icraatla olur. İcraat, icraat, icraat.

Birileri de çıkıp bol keseden atıyor. Rahmetli Menderes ve arkadaşlarının başlattığı kalkınma hamlesi CHP tarafından kesintiye uğradı. Bunlar Menderes'i idam ettiler, sonra demokrasi diyorlar. Rahmetli Özal yeni bir hamle yaptı ve 2002'ye geldik ve gerçek bir hamle başladı. Biz hiçbir engel tanımadık. Sizinle beraber yürüdük.

BİZİ YOLDA YALNIZ BIRAKMADINIZ

Bizi yolda yalnız bırakmadınız. Ben bu dolu altında sizi görünce, arkadaşıma dedim ki Allahıma hamdolsun, benim hanım kardeşlerim bu doluya rağmen buraya geldikleri için bu millete hizmetkar olmaya geldiğim için ne kadar şükretsem az. Şimdi hep beraber güçlü meclis vaktidir, buna hazır mıyız? Bunun için şahsımı ve AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Güçlü Türkiye için bunu yapmaya hazır mıyız?

BAKAN ARSLAN: 150 YILLIK BİR RÜYA

"Ovit Tüneli fikri 150 yıllık bir rüya. Karadeniz'i İspir üzerinden Erzurum'a bir tünelle bağlamak ecdadın da rüyasıydı. İşte ecdadın rüyalarını bir bir gerçekleştiren Recep Tayyip Erdoğan ve onun ekip arkadaşları Ovit Tüneli'ne inandıkları için bugün Ovit Tüneli'ni açıyoruz"

DÜNYANIN 2’NCİ UZUN ÇİFT TÜPLÜ TÜNELİ OLDU

Ovit Tüneli, çift tüplü olarak 2123 günde yapımı tamamlandı ve 412 milyon 366 bin liraya mal oldu. Tünel ile Rize-Erzurum arasındaki ulaşım 4,4 km kısalırken, bölgede 12 ay boyuna kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak.

Ovit Dağı geçidinde yapımı tamamlanan 14,3 kilometrelik çift tüplü Ovit Tüneli, Türkiye’nin en uzun, Çin’de bulunan 18,2 kilometre uzunluğundaki Zhongnanshar çift tüplü kara yolu tünelinden sonra ise dünyanın 2’nci uzun çift tüplü tüneli oldu. Dünyanın en uzun tek tüplü kara yolu tünelinin ise 24,5 kilometre uzunluğuyla Norveç’teki Laerdal tüneli olduğu öğrenildi.

OVİT PROJESİ

Ovit Projesi, Başbakanlık Osmanlı arşivi kayıtlarına göre, 1880 yılı Osmanlı Devleti’nin kalkınma çalışmalarında yer aldı.

Proje için ilk adım 1930 yılında yol projesi ile hayata geçirildi. O dönem kazma ve küreklerle yol yapımına başlanan bölgeye, Rize’den de vatandaşlar gruplar halinde giderek çalıştı. Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde tekrar masaya geldi ve 13 Mayıs 2012’de temel atıldı.