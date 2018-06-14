S.Arabistan’ın sinsi 'Suriye' planı

Arap kaynakları, Suudi yetkililerinin kendi gözetimleri ve desteği altında askeri bir kabile ordusu kurmak için kuzey Suriye'deki aşiret şeyhleriyle görüşme halinde olduğunu ortaya koydu.

Suudi yetkililer, Kuzey Suriye'deki aşiret şeyhleriyle, başka bir ifadeyle, ABD'nin maske terör örgütü olan 'Demokratik Suriye Güçleri'nin bulunduğu bölgelerde kendi gözetimleri ve destekleri altında bahsedilen kabile kuvvetlerini oluşturmak istiyorlar.

Suudi yetkililer geçtiğimiz günlerde Suriye'deki üst düzey kabile büyükleri ile Washington liderliğindeki uluslararası koalisyonun koordinasyonunda Kuzey Suriye kabilelerinden oluşan bir askeri gücün oluşturulmasını incelemeye karar verdiler.

"CISAR" Araştırma Merkezi araştırmacılarından "Abdü'l-Vahhab Assi" konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

'Doğu Fırat bölgesinde Suudi Arabistan'ın desteklediği bir askeri kabile kuvvetinin oluşturulması hakkındaki konuşmalar iki ay öncesine dayanmaktadır ve Şimr Kabilesi, Suriye Demokratik Kuvvetlerindeki diğer Kürt kuvvetleri bu askeri kabile kuvvetlerinin oluşturulmasına ikna etme çabalarına gönüllü olmuştur.

El-Assi'ye göre, Suudi Arabistan'ın bu adımı daha çok, birkaç ay sonra ve bölgeden Amerika kuvvetlerinin çekilmesinin ardından oluşacak boşluğu doldurma çerçevesindedir ve el-Assi, o dönemde mevcut tehlikelerle ve sorunlarla mücadele edebilmek, çeşitli askeri ve siyasi gelişmelere gebe olan bu bölgede istikrar ve güvenliği sağlamak için, bölgede iç ve dış denge sağlanması gerektiğine inanmaktadır.

Özgür Suriyeliler Hareketi Konseyi Başkanı Usame Beşir de Suriye'nin kuzeyinde askeri kabile kuvvetlerinin oluşturulmasını, ABD'nin Irak'ta Uyanış Konseyleri adı altında yaptıklarına benzetti. Bu nedenle bu eylemin amacını, ülkenin bölünmesini arttırmaya çalışmak olarak nitelendirdi.