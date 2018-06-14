İşte, Eren Bülbül'in ailesine hediye edilen ev!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri öncesi miting için geldiği Trabzon'da şehit Eren Bülbül’ün ailesi için şehit olduğu yerde yaptırılan evin anahtarını anne Ayşe Bülbül’e teslim etti.

Trabzon’un Maçka ilçesi Yolgören Mahallesi'nde geçtiğimiz Ağustos ayında terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül’ün saldırıya uğradığı yere Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 katlı bir ev yaptırıldı.

ANAHTARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TESLİM ETTİ

15 yaşındaki Eren Bülbül’ün hemen mezarı başında yapılan ve özel mimari ile inşa edilen evin tamamlanmasının ardından anahtar 24 Haziran seçimleri öncesi miting için Trabzon’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından anne Ayşe Bülbül’e teslim edildi.