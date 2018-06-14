Erdoğan: O Moody's'e biz bir operasyon çekeceğiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesindeki baba ocağında 24 TV'yi ve gazetecileri ağırladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"YERLİ MOTORUMUZU DA YAPAR HALE GELİYORUZ"

Biz yerli motorumuzu da yapar hale geliyoruz. Bunu yaptığımız andan itibaren bu iş çok daha ileri kademelere taşınacak.

"ARTIK KENDİ İHA'LARIMIZI ÜRETİYORUZ"

İsrail, bize 10 tane İHA verdi. Daha sonra arıza yaptı 2 tanesi, 8'i şu anda yarı kullanılabilir durumda. Böyle bir vaziyette. Amerika ise 'kongre izin vermiyor' diyerek bize insansız hava aracını vermedi. Biz, şimdi kendi üretimimizi kendimizi yapıyoruz, artık ev sahibi konumuna gelmiş durumdayız.

"24 HAZİRAN'DAN SONRA OHAL'İ KALDIRACAĞIZ"

24 Haziran'dan sonra ilk işimiz OHAL'i kaldırmak olacak.

OHAL'in kampanyalara yansıyan en ufak yanı yok ki. Bir tane örnek versinler, OHAL nerede hangi kampanyayı engelledi? Bir defa bu OHAL, bizim göreve geldiğimiz zamandaki OHAL değil. Bu OHAL, tam aksine şu andaki terör tehdidi altındaki bölgeleri, bu tehditten kurtarmaya yönelik bir güvenlik tedbiridir.

"FETÖ TERÖRİSTLERİ ALMANYA'DA VE DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNDE CİRİT ATIYOR"

24 Haziran'dan sonra özellikle batının güçlü ülkelerine gerekli olan tavırları, tedbirleri biz de koyacağız. Birinci derecede Almanya ile bunları konuşacağız. Bu gidiş, gidiş değil. Şu anda Almanya, tamamen FETÖ teröristleri ile tıklım tıklım dolu. Hepsi orada cirit atıyor ve bunlar marka isimler. Amerika, Hollanda, Belçika öyle.

"BİZ DE O MOODY'S'E BİR OPERASYON ÇEKECEĞİZ İNŞALLAH"

İnşallah 24 Haziran'dan sonra o Moody's'e bir operasyon biz çekeceğiz. Biz Moody's'e üye değiliz. "Türkiye'yi nasıl kararlarım" diye bu tür adımları atacaksın. Başaramayacaklar.