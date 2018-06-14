14 Haziran 2018 Perşembe1 Şevval 1439
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Adil Öksüz'ün eşi görüntülendi!

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FETÖ 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde gözaltına alınan ve serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karışan darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz, ABD’de görüntülend.
Adil Öksüz'ün eşi görüntülendi!
Adil Öksüz'ün eşi görüntülendi! Adil Öksüz'ün eşi görüntülendi! Adil Öksüz'ün eşi görüntülendi!

 

Öksüz’ün FETÖ darbe girişiminden bir ay önce eşi ve üç çocuğunu Amerika’da yaşayan örgüt mensubu kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım’ın yanına yerleştirdiği ortaya çıkmıştı.

"KENDİSİNE TAHSİS EDİLEN ARABAYI KULLANIYOR"

New Jersey eyaletine bağlı Ridgefield semtinde bulunan kardeşi Yıldırım’ın evinin önünde Anadolu Ajansı ekipleri tarafından görüntülenen Aynur Öksüz, kendisine tahsis edilen Chevrolet Cruze marka arabayı kullanıyor.

"LÜKS İÇİNDE YAŞIYORLAR"

Darbeci kadrolara sürekli umut pompalayıp "güzel günler göreceksiniz"yalanıyla örgütün çözülmesini engellemeye çalışan FETÖcülerin, lüks içindeki yaşantıları dikkati çekiyor. 

Aynur Öksüz'ün yaşadığı üç katlı evin bulunduğu Ridgefield semti, New Jersey eyaletinin lüks ve güvenli bölgelerinden biri olarak biliniyor. 

Clark Avenue (caddesi) üzerinde, özel garajı ve bahçesi olan yaklaşık 550 bin dolar değerindeki evin önünde, Öksüz'ün kardeşi Abdulhadi Yıldırım'ın da kullandığı 3-4 ayrı lüks araç da bulunuyor.

BABASI İTİRAF ETMİŞTİ

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan, örgütün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım, kızı Aynur Öksüz’ün darbeden önce ABD’ye gittiğini anlatmıştı. 

Cevat Yıldırım, “Kızım, yani Adil Öksüz'ün eşi, Amerika'daki oğlum Abdülhadi Yıldırım'ı ziyarete gitmişti. Daha sonradan geri dönmedi. Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bilmiyorum." ifadelerini kullanmıştı. 

BYLOCK KULLANICISI ÇIKMIŞTI

FETÖ darbe süreciyle ilgili yargılama sürecinde Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığınca hazırlanan analiz raporunda Adil Öksüz, eşi (Aynur Öksüz) ve yakınlarının Bank Asya'ya kurumun kurtarılması için yüksek tutarlarda para yatırdıkları bilgisi yer almıştı.

Adil Öksüz ile eşi Aynur Öksüz, kardeşi Mehmet Öksüz ve kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın FETÖ/PDY örgütü mensuplarının iletişimi amacıyla kullanılan ByLock yazılımını kullandıklarının raporla anlaşıldığı kaydedilmişti.

Ayrıca Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz’ün FETÖ’nün finansal ayaklarından biri olan Kaynak Holding’e bağlı Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Sanayi Ticaret A.Ş. çalışanı olarak SGK kaydı bulunduğu tespit edilmişti. 

AKRABALARI DA SUÇLU BULUNMUŞTU

Aynur Öksüz'ün babası Cevat Yıldırım ile kardeşi Emine Şennur Şen'in yargılandığı davada sanıklar, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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