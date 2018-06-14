ABD'den kritik F-35 açıklaması!

F-35'leri üreten Lockheed Martin şirketinden bir yetkili, ABD basınına konuştu. 21 Haziran'da teslimat olacağını ifade eden yetkili, Kongre'de gerçekleşen muhalefete rağmen hazırlıkların son hız devam ettiğini aktardı.

F-35 programının üreticisi olan Lockheed Martin firmasının bir yetkilisi, ABD'nin Defence News sitesine yaptığı yazılı açıklamada, ABD Kongresi'nde Türkiye'ye F-35'lerin teslimatı konusunda muhalif seslere rağmen Türkiye'ye F-35'lerin 21 Haziran'da teslim edileceğini belirtti. Yetkili, Planlanan tanıtım töreninin ardından uçakların deniz yoluyla Luke Hava Üssü'ne taşınacağını ve Türk pilotların da burada eğitim için hazır olacağını söyledi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Defence News haberine göre üretici firma olan Lockheed Martin'den bir yetkili teslimat hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini ve Fort Worth'te bulunan tesislerde gelecek haftaki tören için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yazılı bir açıklama yapan yetkili, "F-35 programı, geleneksel olarak ABD ve uluslarararası müşterinin ilk uçağını tanımak için düzenlenir. Türkiye'nin ilk uçağı için tören 21 Haziran tarihi için planlandı. Sonrasında uçak Türk pilotların da katılacağı F-35 eğitimi için Luke Hava Üssü'ne gemiyle teslim edilecek" dedi.