Tepki çekti! 'Yahudiler dünyadaki en akıllı ırk'

İsrail milletvekili Miki Zohar, 'Yahudi ırkının dünyadaki en akıllı ırk olduğunu' iddia etti.

İsrail'de iktidardaki Likud partisinden milletvekili Miki Zohar, "Yahudiırkının dünyadaki en akıllı ırk olduğunu" ve "en fazla insan sermayesine sahip olan ırkın Yahudiler olduğunu" öne sürdü.

Zohar, yolsuzluk soruşturması altındaki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu savunarak, "Yahudilerin zekaları sebebiyle suçlamalara inanmadıklarını" iddia etti.

SÖZLERİNE TEPKİ GELDİ

İsrailli vekilin açıklamaları Müşterek Liste'den vekil Ahmed Tibi'nin tepkisine sebep oldu. Tibi, Nazi Almanyası'nın Yahudilere yaptıklarını hatırlatarak, "en akıllı ırk" tanımlamasını kınadı.

Miki Zohar, yolsuzluk soruşturmalarına karşın Netanyahu'ya verilen desteğin yüksekliğine dikkat çekerek, "Yahudileri kandıramazsın, medya ne yazarsa yazsın. İsrail'de halk Yahudi ırkına mensup ve Yahudi ırkının tamamı en yüksek insan sermayesine sahip, en zeki ırk, kavrayışları çok yüksek. Halk başbakanın yaptıklarını ülkesi için yaptığını ve işinde çok iyi olduğunu biliyor" dedi.

Tibi, seçilmiş bir milletvekilinin "ırk teorisine başvurmasına" tepki gösterdi.