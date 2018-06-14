Tüm dünyaya gözdağı!

Çin, 12 bin 500 kilometrelik menzile sahip DF-41 (CSS-X-20) balistik füzesini test etti.

Çin, geçtiğimiz günlerde bir kıtalararası balistik füze (Intercontinental Ballistic Missile / ICBM) denemesi daha gerçekleştirdi. Denemesi yapılan DF-41 füzesinin, Çin’in Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi’nden ateşlendiği ve Gobi Çölü’nün Shanxi Bölgesi’nde bir alana isabet ettiği kaydedildi.

DF-41 (CSS-X-20) füzesinin, 12 ila 15 bin kilometre menzilli olduğu, ve 2 bin 500 kilogram faydalı yük taşıyabildiği belirtiliyor. Her biri 150 kT gücünde 10 adet ayrı başlık taşıyabilen platformun testlerine 2012 yılının Temmuzunda başlanmıştı.