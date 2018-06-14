TSK'dan Münbiç açıklaması

Türk ve ABD'li askeri yetkililer, Münbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalarak, metnin her iki ülkenin üst makamlarına sunulmasını kararlaştırdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'den, Münbiç konusunda hızlanan diplomasi trafiği hakkında peş peşe açıklamalar geldi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Hulusi Akar'ın dün ABDAvrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Suriye'nin kuzeyindeki mevcut güvenlik durumu ile daha önce mutabık kalınan Münbiç yol haritası doğrultusunda belirlenen güvenlik prensiplerinin uygulanması konularında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.



MÜNBİÇ PLANINDA MÜTABIK KALINDI

Sonra da Twitter hesabından açıklama yapan TSK şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD askeri yetkililerinin katılımıyla, ABD’nin Avrupa Komutanlığı Karargâhı/Stuttgart’ta 12-13 Haziran 2018 tarihlerinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantıda, Türkiye ve ABD askeri yetkileri tarafından, üzerinde çalışılan Münbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalınmış ve mutabık kalınan metnin, müteakip görüşmeler için, her iki ülkenin üst makamlarına sunulması kararlaştırılmıştır."