14 Haziran 2018 Perşembe1 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:24Güneş 05:24Öğle 13:10İkindi 17:09Akşam 20:44Yatsı 22:35
    • 27°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 26°C Afyon
    • 22°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 29°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 93.794 0.31
  • Altın: 193,939 -0.14
  • Dolar: 4,6107 -0.23
  • Euro: 5,4508 0.06

TSK'dan Münbiç açıklaması

»
TSK'dan Münbiç açıklaması
Türk ve ABD'li askeri yetkililer, Münbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalarak, metnin her iki ülkenin üst makamlarına sunulmasını kararlaştırdı.
TSK'dan Münbiç açıklaması TSK'dan Münbiç açıklaması TSK'dan Münbiç açıklaması

 

Türk Silahlı Kuvvetleri'den, Münbiç konusunda hızlanan diplomasi trafiği hakkında peş peşe açıklamalar geldi.  Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Hulusi Akar'ın dün ABDAvrupa  Kuvvetleri ve  NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Suriye'nin kuzeyindeki mevcut güvenlik durumu ile daha önce mutabık kalınan Münbiç yol haritası doğrultusunda belirlenen güvenlik  prensiplerinin uygulanması konularında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

MÜNBİÇ PLANINDA MÜTABIK KALINDI

Sonra da Twitter hesabından açıklama yapan TSK şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD askeri yetkililerinin katılımıyla, ABD’nin Avrupa Komutanlığı Karargâhı/Stuttgart’ta 12-13 Haziran 2018 tarihlerinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantıda, Türkiye ve ABD askeri yetkileri tarafından, üzerinde çalışılan Münbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalınmış ve mutabık kalınan metnin, müteakip görüşmeler için, her iki ülkenin üst makamlarına sunulması kararlaştırılmıştır."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hakkari'de hain saldırı! Şehit ve yaralılar varHakkari'de hain saldırı! Şehit ve yaralılar varHakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı bildirildi.
Terör örgütü YPG'den yeni hamleTerör örgütü YPG'den yeni hamleTerör örgütü PKK/YPG, Esed rejimiyle ile diyaloğa şartsız hazır olduklarını belirterek, sorunların diyalogla çözülmesini istiyor.
Dev parka talip yok... Teklif veren olmadıDev parka talip yok... Teklif veren olmadıAnkara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in “en büyük hayalim” dediği projelerden biri olan Ankapark’ın bu sabah gerçekleştirilen işletme ihalesine teklif veren olmadı. Yeni ihalenin 28 Haziran tarihinde gerçekleştirileceği öğrenildi.
TSK'dan Münbiç açıklamasıTSK'dan Münbiç açıklamasıTürk ve ABD'li askeri yetkililer, Münbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalarak, metnin her iki ülkenin üst makamlarına sunulmasını kararlaştırdı.
Bakan'dan emeklilik açıklaması: Korkunç bir yalanBakan'dan emeklilik açıklaması: Korkunç bir yalanÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emekli yaşıyla alakalı son dönemlerde çok korkunç bir bilginin paylaşıldığını belirterek şu anda Türkiye'de 65 yaşında emekliliğin olmadığını söz konusu uygulamanın 2036 sonrasında başlatılacağını söyle
Örgütün canlı bombaları yakalandı!Örgütün canlı bombaları yakalandı!İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah peş peşe 14 adrese baskın düzenledi. Aralarında canlı bomba eğitimi alan DEAŞ'lıların da bulunduğu 8 kişi yakalandı.
  • Adil Öksüz'ün eşi görüntülendi!14 Haziran 2018 Perşembe 11:32
  • BMGK'dan 'Filistin' kararı! Kabul edildi14 Haziran 2018 Perşembe 06:23
  • Erdoğan: O Moody's'e biz bir operasyon çekeceğiz!14 Haziran 2018 Perşembe 06:20
  • İşte, Eren Bülbül'in ailesine hediye edilen ev!14 Haziran 2018 Perşembe 06:16
  • Almanya'dan Adil Öksüz açıklaması14 Haziran 2018 Perşembe 06:14
  • Ovit Tüneli hizmete açıldı14 Haziran 2018 Perşembe 06:12
  • Erdoğan'dan muhalefete sert sözler13 Haziran 2018 Çarşamba 14:58
  • "Adil Öksüz için harekete geçildi"13 Haziran 2018 Çarşamba 14:48
  • İstediği yere ev yaptırtmayan babasını öldürdü13 Haziran 2018 Çarşamba 13:51
  • "Yerli Siyaset, Milli Devlet, Cumhur İle Cumhuriyet13 Haziran 2018 Çarşamba 13:17
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri