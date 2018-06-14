Dev parka talip yok... Teklif veren olmadı

Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in “en büyük hayalim” dediği projelerden biri olan Ankapark’ın bu sabah gerçekleştirilen işletme ihalesine teklif veren olmadı. Yeni ihalenin 28 Haziran tarihinde gerçekleştirileceği öğrenildi.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'ne 29 yıllığına tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği(AOÇ) arazisindeki Ankapark’ın işletme ihalesi bugün saat 10.00’da belediye hizmet binasının encümen salonunda Belediye Encümeni'nce gerçekleştirildi. İhaleye katılan ve teklif veren olmadığı için ihalenin 28 Haziran tarihine ertelendiği öğrenildi.

İhaleye iştirak edecekler için 5 bin lira karşılığında şartname alma zorunluluğu bulunuyordu. Yaklaşık 1,2 milyon metrekarelik Ankapark alanının işletilmesi için muhammen bedel 765 milyon 600 bin lira, geçici teminat da 22 milyon 968 bin lira olarak belirlenmişti.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK TEMALI EĞLENCE PARKI

ANKARA Büyükşehir Belediyesi tarafından başkentin turizmine katkı sağlaması için inşa edilen Ankapark’ın ihalesiyle ilgili dün Twitter hesabından bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, “Avrupa’nın en büyük temalı eğlence parkı Ankapark artık kapılarını ziyaretçilerine açmak için gün sayıyor. 14 Haziran saat 10.00’da Ankapark’ın 29 yıllığına işletmeye verilmesi işi ihalesi yapılacak. Şimdiden Ankaramıza hayırlı olmasını dilerim.'' demişti.