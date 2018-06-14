Terör örgütü YPG'den yeni hamle

Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından bir sonraki hedef olarak Menbiç'i göstermişti. Bu doğrultuda "gir" emri bekleyen Mehmetçik sınırda teyakkuzda beklerken, diğer yandan da Ankaraile Washington arasında diplomasi trafiği yoğunlaştı.
TÜRKİYE-ABD ANLAŞTI
Görüşmelerin ardından terör örgütü YPG'nin bölgeden çekileceği açıklanırken, ABD'nin DAEŞ ile mücadele kapsamında dağıttığı silahların da toplanacağı belirtildi.
"GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"
ABD'nin ortada bıraktığı terör örgütü de çözümü Esed rejimiyle anlaşmakta buldu. Terör örgütü YPG'den yapılan açıklamada, Suriye'de askeri yöntemlerin çözümü engellediği ve ülkede büyük tehlikelere zemin hazırladığı belirtilerek, Suriye hükümetinin görüşme açıklamasının olumlu bulunduğu vurgulandı.