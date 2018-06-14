tekzip metni
"11.06.2018 tarihinde siztemiz yazarlarından Ahmet Doğan İlbey'in kaleme aldığı " a.ü. ziraat'in içkili mezuniyet afişi utanç vericiydi" başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır.
Haberde yer alan mezuniyet balosu tanıtım afişi, kimliği belirsiz kişilerce atılan bir mail ile Ziraat Fakültesi Dekanlığına ulaşmış ve gerekli incelemeler başlatılmıştır.Sosyal medyada paylaşılan bu afiş ve balo ile ilgili olarak Üniversitemizin, Fakülte Dekanlığının ve öğrenci etkinlikleri Koordinatörlüğünün bilgisi ve onayı bulunmamaktadır. Tamamem uydurma ve Üniversitemizle ilgisi olmayan bir karalama oyunudur.
Üniversitemiz ve FAKÜLTE LOGOSUNU İZİNSİZ KULLANARAK mezuniyet balosunu planlayan ve duyurusunu sosyal medya üzerinden yapanlar hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır.
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Ankara Üniversitesi'nden duyuru
tekzip metni
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