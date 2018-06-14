14 Haziran 2018 Perşembe1 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:24Güneş 05:24Öğle 13:10İkindi 17:09Akşam 20:44Yatsı 22:35
    • 29°C Adana
    • 29°C Adıyaman
    • 27°C Afyon
    • 24°C Ağrı
    • 33°C Amasya
    • 31°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 35°C Artvin
    • 33°C Aydın
    • 32°C Balıkesir
  • BIST: 94.541 1.11
  • Altın: 194,411 0.10
  • Dolar: 4,6220 0.02
  • Euro: 5,4653 0.32

Ankara Üniversitesi'nden duyuru

»
Ankara Üniversitesi'nden duyuru
Ankara Üniversitesi'nden duyuru
Ankara Üniversitesi'nden duyuru Ankara Üniversitesi'nden duyuru Ankara Üniversitesi'nden duyuru

tekzip metni

"11.06.2018 tarihinde siztemiz yazarlarından Ahmet Doğan İlbey'in kaleme aldığı " a.ü. ziraat'in içkili mezuniyet afişi utanç vericiydi" başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır.

Haberde yer alan mezuniyet balosu tanıtım afişi, kimliği belirsiz kişilerce atılan bir mail ile Ziraat Fakültesi Dekanlığına ulaşmış ve gerekli incelemeler başlatılmıştır.Sosyal medyada paylaşılan bu afiş ve balo ile ilgili olarak Üniversitemizin, Fakülte Dekanlığının ve öğrenci etkinlikleri Koordinatörlüğünün bilgisi ve onayı bulunmamaktadır. Tamamem uydurma ve Üniversitemizle ilgisi olmayan bir karalama oyunudur.

Üniversitemiz ve FAKÜLTE LOGOSUNU İZİNSİZ  KULLANARAK mezuniyet balosunu planlayan ve duyurusunu sosyal medya üzerinden yapanlar hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan müjdeyi vermişti! Detayları belli olduErdoğan müjdeyi vermişti! Detayları belli olduÇalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu 100 bin gence yazın iş imkanı hakkında açıklamalarda bulunurken, 'Bu sene itibariyle kalan dönemde yetiştirmeye çalışacağız' dedi.
FETÖ'den 24 Haziran talimatı: HDP'ye oy verin!FETÖ'den 24 Haziran talimatı: HDP'ye oy verin!Fetullahçı terör örgütü, örgüt üyelerine 24 Haziran seçimlerinde PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye oy verme talimatı gönderdi. Talimatı alan FETÖ üyeleri harekete geçti.
Ankara Üniversitesi'nden duyuruAnkara Üniversitesi'nden duyuruAnkara Üniversitesi'nden duyuru
Hakkari'de hain saldırı! Şehit ve yaralılar varHakkari'de hain saldırı! Şehit ve yaralılar varHakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı bildirildi.
Terör örgütü YPG'den yeni hamleTerör örgütü YPG'den yeni hamleTerör örgütü PKK/YPG, Esed rejimiyle ile diyaloğa şartsız hazır olduklarını belirterek, sorunların diyalogla çözülmesini istiyor.
Dev parka talip yok... Teklif veren olmadıDev parka talip yok... Teklif veren olmadıAnkara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in “en büyük hayalim” dediği projelerden biri olan Ankapark’ın bu sabah gerçekleştirilen işletme ihalesine teklif veren olmadı. Yeni ihalenin 28 Haziran tarihinde gerçekleştirileceği öğrenildi.
  • TSK'dan Münbiç açıklaması14 Haziran 2018 Perşembe 11:44
  • Bakan'dan emeklilik açıklaması: Korkunç bir yalan14 Haziran 2018 Perşembe 11:36
  • Örgütün canlı bombaları yakalandı!14 Haziran 2018 Perşembe 11:34
  • Adil Öksüz'ün eşi görüntülendi!14 Haziran 2018 Perşembe 11:32
  • BMGK'dan 'Filistin' kararı! Kabul edildi14 Haziran 2018 Perşembe 06:23
  • Erdoğan: O Moody's'e biz bir operasyon çekeceğiz!14 Haziran 2018 Perşembe 06:20
  • İşte, Eren Bülbül'in ailesine hediye edilen ev!14 Haziran 2018 Perşembe 06:16
  • Almanya'dan Adil Öksüz açıklaması14 Haziran 2018 Perşembe 06:14
  • Ovit Tüneli hizmete açıldı14 Haziran 2018 Perşembe 06:12
  • Erdoğan'dan muhalefete sert sözler13 Haziran 2018 Çarşamba 14:58
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri