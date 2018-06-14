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FETÖ'den 24 Haziran talimatı: HDP'ye oy verin!

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Fetullahçı terör örgütü, örgüt üyelerine 24 Haziran seçimlerinde PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye oy verme talimatı gönderdi. Talimatı alan FETÖ üyeleri harekete geçti.
FETÖ'den 24 Haziran talimatı: HDP'ye oy verin!
FETÖ'den 24 Haziran talimatı: HDP'ye oy verin! FETÖ'den 24 Haziran talimatı: HDP'ye oy verin! FETÖ'den 24 Haziran talimatı: HDP'ye oy verin!

 

Cezaevindeki FETÖ üyeleri arasında da hareketliliğe neden olan talimat için tutuklular, cezaevi ziyaretine gelen yakınlarına, “Siz de dışarıdaHDP için oy toplayın” çağrısı yaptı. HDP’nin barajı aşıp siyasi güç olmasını isteyen FETÖ üyeleri, PKK-HDP desteğiyle cezaevinden kurtulmayı amaçlıyor.

SİLİVRİ’DE BAŞKA PARTİYE OY YOK

FETÖ’nün 24 Haziran için kurduğu terör ittifakının ayrıntılarına Aydınlık ulaştı. Silivri’de FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunan ve 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski asker M.C. kendisine ziyaret için gelen ailesine ‘FETÖ-HDP ittifakı için çalışın’ çağrısı yaptı. M.C. aile yakınlarına “Silivri ve Türkiye genelinde tutuklu bulunan bütün arkadaşlarımız seçimlerde HDP’yi destekleyeceğiz. Örgüt büyüklerimiz bu talimatı gönderdi. Siz de dışarıda HDP’nin barajı geçmesi için çalışın” dedi. Ailesine uyarı da yapan M.C. “Ancak siz FETÖ, HDP’yi destekliyor demeyin, onun yerine HDP barajı geçmezse AKP 70-80 vekil daha fazla çıkarır, bu da Erdoğan’ın yararına olur” ifadelerini kullandı.

ÖRGÜT TALİMATINI AİLESİ AÇIKLADI

FETÖ’den tutuklu bulunan M.C.’yi ziyaret eden aile yakınları, FETÖ’cü eski askerle yaptığı görüşmeyi bir başka tanıdığına anlattı. Aydınlık’a konuşan aile tanıdığı, kendisinden HDP için oy istenilen o görüşmeyi aktardı:

“Bu kişilerle sık görüşmüyorum. Geçen günlerde bir yerde karşılaştık. Konu 24 Haziran seçimlerine geldi. Bana ‘Oyunu kime vereceksin’ diye sordular. Ben de ‘Henüz bir karar vermedim’ dedim. Bunun üzerine onlar da ‘Bu seçim çok önemli. Özellikle HDP’nin durumu kritik. Mutlaka barajı aşması lazım. Çünkü barajı aşmazsa bu AKP’nin işine yarayacak ve 70-80 vekil daha fazla çıkaracaklar’ dedi. Ben de HDP’yi hiç düşünmediğimi söyledim. Bunun üzerine ‘Bu adamda (Tayyip Erdoğan) başka nasıl kurtulacağız’ dedi ve Silivri’de yakını ile yaptığı son görüşmeyi anlattı. ‘Yakınımız M.C. bize, Silivri ve diğer cezaevlerinde başka parti yok bütün arkadaşlarımız HDP’yi destekleyecek. HDP’nin barajı aşması gerek. Bu sayede de siyasi güç olmaya devam edecek. Yani bu adamdan kurtuluşunun başka yolu da yok. O yüzden siz de tanıdıklarınızdan HDP için oy isteyin’ dediklerini söyledi.”

PARTİGÖÇ DE İTTİFAKI DOĞRULADI

15 Temmuz’da FETÖ’cü Yurtta Sulh Konseyi’nin üyesi olan eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç’ün cezaevi kayıtları da FETÖ’nün PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye verdiği seçim desteğini gözler önüne serdi. Partigöç, kendisini ziyarete gelen eşi E.Partigöç’ün “Oyumu Akşener’e mi, CHP’ye mi versem” sorusu üzerine, “Ben HDP’ye vereceğim. Biz aynı saftayız adamla, hapisteyiz” karşılığını verdi. Partigöç de örgütten talimat olduğu imasında bulundu; “HDP barajı geçemezse 70-80 vekil AKP’nin olacak. O yüzden vermek lazımmış. Biz seçmenlerimizi öyle yönlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

FETÖ 7 HAZİRAN’DA DA HDP’Yİ DESTEKLEDİ

15 Temmuz öncesi yapılan 7 Haziran 2015 seçimlerinde FETÖ üyelerinin Güneydoğu ve Doğu Anadolu yapılanmasının PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yi desteklediği ortaya çıkmıştı. 

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