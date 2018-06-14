Erdoğan müjdeyi vermişti! Detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her yıl, 100 bin gencimize eğitimlerini sürdürdükleri şehirde yaz tatilinde asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkanı getiriyoruz" diyerek müjdesinin gençler için sosyal çalışma programının detaylarını Çalışma Bakanı Sarıeroğlu açıkladı.
Bakanı Sarıeroğlu'nun açıklamaları şöyle;
Gençlerin okudukları üniversitenin bulunduğu ilde programlarımız olacak. 18-25 yaş arası, eğitmenlik imkanlarıyla gençlerimizi buluşturmuş olacağız.
Hem toplumsal konularda farkındalıklarını artırmak hem de okul hayatlarına katkı sağlamak.
Asgari ücret üzerinden katkımız olacak. 3 ay faydalanacak. 3 ayda aldıkları miktar burslarından daha yüksek bir miktara denk geliyor. Bu sene itibariyle kalan döneminde yetiştirmeye çalışacağız.
Kupon yöntemimiz var. Gençlerimiz mevcut niteliklerini artırarak eksik gördükleri alanlarda gençlerimizin uygun gördüğü zamanlarda eğitim alma imkanını sağlayacağımız 10 bin TL'lik kupon sunacağız.
İl Müdürlüklerimizde alacağız. Çocuk evleri,sosyal donatı alanları, bilgi evleri,Orman Bölge Müdürlüklerimiz, Tarım İl Müdürlüklerimizde ihtiyaç duyulan alanları belirleyerek ilanlarımızı çıkacağız.