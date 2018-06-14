Macron geri vites yaptı: Öyle demek istemedim!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Aquarius isimli göçmen gemisi nedeniyle iki ülke arasında yaşanan gerilim üzerine telefon görüşmesi yaptı.

Fransa ve İtalya arasında, başta iki ülkenin de kabul etmediği ama İspanya'nın sahip çıktığı 629 göçmen üzerinden başlayan diplomatik kriz çözüldü. Her iki ülkeden yetkililerin söz düellosu, İtalya'nın Fransa Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağırması ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin yarınki görüşmesinin iptal edilebileceği haberleri sonrası kriz fazla uzamadı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Macron ve Conte bir telefon görüşmesi yaptı, yarın Fransa'nın başkenti Paris'teki görüşmenin planlandığı gibi hayata geçirileceği kaydedildi. Ayrıca Macron, İtalya ve İtalyan halkını incitme niyetinde olmadığının altını çizdi.

Akdeniz'de çoluk çocuk mahsur kalan 629 göçmene kapıları kapayıp üzerine ''ZAFER'' diye tweet atan Lig lideri ve yeni İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, ilkin kararı ''Amaç, diğer Avrupa devletlerini bu yükü kaldırmak için omuz vermeye zorlamak'' diye savunmuştu.