Uyuşturucu baronu 'dokunulmaz' yakalandı!

Yakalanma korkusu nedeniyle hiçbir yerde uzun süre kalmamaya özellikle dikkat eden James Mulvey, Litvanya'da saklandığı evde şok bir baskınla ele geçirildi.
POLİS BASKIN YAPTI
Avrupa'daki otellerde konaklayarak yedi yıl boyunca kaçmayı başaran suç örgütü lideri, özel kuvvetler polislerinin baskınına uğradı.
LÜKS HAYATIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Polisten kaçarken sadece kullan at cep telefonu kullanan, tüm ödemelerini nakit olarak yapan 42 yaşındaki ünlü baron, İspanya'da yaşadığı lüks hayatla adından söz ettirmişti.
Bir villa inşa ettiren Mulvey, İspanya'da son model arabalarla geziyordu.
32 YIL HAPİS
İngiliz basını, ülkenin en büyük uyuşturucu baronlarından biri olan suçlunun 32 yıl hapis cezası aldığını bildiriyor.
Basına yansıyan haberlerde Birmingham merkezli çalışan Mulvey'nin ülkeye 68 milyon Sterlinlik kokain ve esrar soktuğu belirtiliyor.