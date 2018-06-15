15 Haziran 2018 Cuma1 Şevval 1439
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Erdoğan'dan 'bedelli askerlik' açıklaması

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Bayram namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik için net konuştu ve 'gündemimizde var' dedi.
Erdoğan'dan 'bedelli askerlik' açıklaması
Erdoğan'dan 'bedelli askerlik' açıklaması Erdoğan'dan 'bedelli askerlik' açıklaması Erdoğan'dan 'bedelli askerlik' açıklaması


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını kılmak için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne geldi. Cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Başbakan'ın dile getirdiği 'Kalıcı bedelli askerlik' ile ilgili soru üzerine şunları söyledi;

ASKERİMİZLE OTURUP KONUŞACAĞIZ

"O tabii çok ayrı bir konu. Kalıcı bir bedelli askerlikten öte, bir defa bedelli askerliğin sınırı ne olacak, şartları ne olacak? Bu konuda tabii bunu belirleyecek olan bir yerde de herhalde biz siviller olmaktan öte askeri erkan. Yani Genelkurmay. Onlarla oturacağız, konuşacağız. Genelkurmay Başkanlığımız bize şu kadar asker gerekiyor dediği zaman biz kalkıp da Genelkurmay'ın bu talebini bir kenara koyamayız.

BELLİ Kİ ORTADA BİR İHTİYAÇ VAR

Türkiye'de şu anda zaten bizim silahlı kuvvetlerimiz ciddi oranda profesyonel orduya geçmiş durumda hala da devam ediyor. Ama şimdi bu bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada. Temennimiz o ki inşallah seçimlerden sonra bunu Türk Silahlı Kuvvetleri ile oturacağız, konuşacağız. İhtiyaç nedir? Yaş sınırları ne olacak? Bunları belirledikten sonra da bunun adımını atacağız. Yani konu gündemimizde" 
 

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